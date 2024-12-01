Galatasaray, Eyüpspor önünde! Muhtemel 11'ler belli oldu | Maç saat kaçta, hangi kanalda?

01 Aralık 2024 11:40 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 11:43

Galatasaray, ligin 13. haftasında Eyüpspor'u konuk edecek. Fenerbahçe'nin 5 puan önünde liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar eski yıldızlarından Arda Turan'ın yönettiği rakibi karşısında mutlak 3 puan bekliyor. İşte Galatasaray-Eyüpspor maçı muhtemel 11'leri ve diğer detaylar...

Trendyol Süper Lig’de 12. haftasında Galatasaray​, Eyüpspor​ ile evinde karşı karşıya gelecek. Ligde 12. haftalar itibarıyla en iyi sezon başlangıcını yapan Galatasaray, topladığı 34 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Bu sezon oynadığı 15 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Okan Buruk'un öğrencileri, bu akşamki karşılaşma da da mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak.

ARDA TURAN​'LI EYÜPSPOR'DA 9 EKSİK!

Eyüpspor'da genç teknik direktör Arda Turan, altyapısından yetiştiği Galatasaray'a karşı bu kez rakip olarak çıkacak. Trendyol Süper Lig​'deki ilk sezonunda başarılı bir performans gösteren Eyüpspor, 13 maçta topladığı 22 puanla 4. sırada yer aldı. Ancak eflatun-sarılı ekip, Galatasaray karşısına 9 önemli oyuncusundan yoksun çıkacak.

İstanbul ekibinde geçen hafta oynanan Çaykur Rizespor maçında Ahmed Kutucu, Robin Yalçın ve Melih Kabasakal sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Midtsjö, Recep Niyaz, Chatzigiovanis, Umut Meraş ve Ruben Vezo da sakatlıkları nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Jonjo Shelvey'nin ise kulüpten ayrılması bekleniyor.

Galatasaray'da ise, sakatlıkları nedeniyle Mauro Icardi, Kaan Ayhan ve Ismail Jakobs kadrodaki yerini alamayacak.

GALATASARAY EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ve Eyüpspor’un Süper Lig’deki ilk randevusu, futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatmaya aday. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 19:00’da başlayacak ve beIN SPORTS 1’den naklen yayınlanacak.