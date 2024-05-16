Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem belli oldu!

16 May 2024 13:10 - Güncelleme : 16 May 2024 13:37

RAMS Park'ta Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, karşı karşıya gelecek. Derbinin hakemliğini Arda Kardeşler üstlenecek. Kardeşlerin derbiyi yöneteceği haberini, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyuruldu.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNİ YÖNETECEK HAKEM BELLİ OLDU!

Maç, 19 Mayıs Pazar günü oynanacak derbi maçı için nefesler tutuldu. 2023-2024 sezonunda başa baş bir rekabetle ilerleyen Fenerbahçe ve Galatasaray'da son karşılaşmalar yaşanacak. İlk derbide taraftarı hayal kırıklığına uğratan derbide bu kez neler yaşanacağı merak edildi. 15 Mayıs günü satışa çıkan biletlerin kısa sürede tüketildiği iddia edildi.

SEZONUN İLK DERBİSİNİ DE YÖNETMİŞTİ!

Arda Kardeşler, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında ligin ilk yarısında Kadıköy'de 0-0 sona maçta da görev yapmıştı.

Öte yandan dev derbide Arda Kardeşler'in yardımcılarının isimleri belli oldu. Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yardımcı hakemlik yapacak ayrıca maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak. Yabancı hakem ise pazar günü TFF tarafından duyurulacak.