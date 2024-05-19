Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından ortalık karıştı!

19 May 2024 23:24 - Güncelleme : 19 May 2024 23:35

Fenerbahçe derbide iki yıldızını kaybetti! Batshuayi ve Djiku son maçta yok

Fenerbahçe derbide iki yıldızını kaybetti! Batshuayi ve Djiku son maçta yok

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yenerek şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı.

ALİ KOÇ KUTLAMA İÇİN RAMS PARK'A GELDİ

Derbi galibiyetinin ardından sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, takımı tebrik etmek için RAMS Park'a geldi.

Koç ve yöneticiler, daha sonra takımı da alarak sahaya çıkıp sevinç gösterisinde bulunmak istedi. Sarı-kırmızılı yetkililer, sahaya çıkış kapısında sarı-lacivertlilere engel olmak istese de kafile yeşil zemine ayak basarak galibiyeti kutladı.

YÖNETİCİLER ARASINDA GERGİNLİK YAŞANDI

Bunun üzerine Galatasaraylı idareciler tepki gösterince saha içinde tekrar gerginlik yaşandı. Güvenlik güçleri araya girerek Fenerbahçeli yönetici ve oyuncuları soyunma odasına aldı.

ALİ KOÇ: "ÇIK BURADAN YOKSA DAYAK YİYECEKSİN"

Saha içinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan arasında gerginlik yaşandığı görüldü. Ali Koç'un sahada yaşanan arbede sırasında Eray Yazgan'a "Buradan çıkmazsan dayak yiyeceksin" dediği görüntülendi.

"İŞİMİZ BİTTİ, GİDEBİLİRİZ"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kutlama sonrası yöneticiler ve takımla soyunma odası koridoruna yöneldi. Ali Koç'un koridorda "Haydi işimiz bitti, gidebiliriz" dediği duyuldu.

ERDEN TİMUR SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Fenerbahçe kafilesinin RAMS Park'tan ayrıldığı sırada karma alanda bir gerginlik daha yaşandı. Fenerbahçe kafilesinin peşlerinden gitmek isteyen Galatasaray personellerine çevik kuvvet engel oldu.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un olayları yatıştırmaya çalıştığı gözlemlendi.

Sarı-lacivertli kafile, stattan çıkış yaparken yine sarı-kırmızılı yetkililerle tartışma yaşasa da güvenlik ekipleri olayların büyümesini engelledi.