Galatasaray - Hatayspor canlı maç anlatımı
Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonu açılış maçında Galatasaray ve Hatayspor karşı karşıya geliyor.
Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonu açılış maçında Galatasaray ve Hatayspor karşı karşıya geliyor.
11'LER
Galatasaray: Muslera, Dubois, Sanchez, Abdülkerim, Köhn, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi
Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Burak, Cemali, Diack, Massanga, Bamgboye, Fernandes, Strandberg, Rui Pedro
GALATASARAY - HATAYSPOR
1' Maç başladı
8' Galatasaray ilk tehlikeli atağını geliştirdi. Mertens'in pasında Ziyech sol çaprazda kaleci ile birebir kaldığı pozisyonda kaleci Erce'yi geçemedi.
10' Ziyech'in rakip savunmadan kazandığı topta beklemeden açtığı ortada Icardi sert bir şut çekti. Erce bu atakta da gole izin vermedi.
27' Ziyech sol çaprazda topla buluştu. Sert şutunda araya savunma girdi ve top kornere gitti.
33' Barış Alper Yılmaz topla sol kanatta buluştu. Çaprazdan vurduğu şut doğrudan auta gitti.
45' İlk yarı bitti
46' İkinci yarı başladı
48' Ziyech'in kullandığı köşe vuruşunda Davinson Sanchez'in vuruşunu kaleci kurtardı. Dönen topu tekrar tamamlayan Davinson'un vuruşu üst direkten döndü. Üçüncü topu bu kez tamamlayan Galatasaray'da Abdülkerim oldu ancak Erce Kardeşler yine gole izin vermedi.
50' Icardi'nin sol çaprazdan pasında buluşan Barış Alper Yılmaz'ın kaleciyle birebir pozisyonunda top direğe de çarpıp dışarıya gitti.
52' Joelson'un golüyle 1-0 öne geçti.