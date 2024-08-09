Galatasaray - Hatayspor canlı maç anlatımı

09 Ağustos 2024 21:03 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 22:18

Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonu açılış maçında Galatasaray ve Hatayspor karşı karşıya geliyor.

11'LER

Galatasaray: Muslera, Dubois, Sanchez, Abdülkerim, Köhn, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Burak, Cemali, Diack, Massanga, Bamgboye, Fernandes, Strandberg, Rui Pedro

GALATASARAY - HATAYSPOR

1' Maç başladı

8' Galatasaray ilk tehlikeli atağını geliştirdi. Mertens'in pasında Ziyech sol çaprazda kaleci ile birebir kaldığı pozisyonda kaleci Erce'yi geçemedi.

10' Ziyech'in rakip savunmadan kazandığı topta beklemeden açtığı ortada Icardi sert bir şut çekti. Erce bu atakta da gole izin vermedi.

27' Ziyech sol çaprazda topla buluştu. Sert şutunda araya savunma girdi ve top kornere gitti.

33' Barış Alper Yılmaz topla sol kanatta buluştu. Çaprazdan vurduğu şut doğrudan auta gitti.

45' İlk yarı bitti

46' İkinci yarı başladı

48' Ziyech'in kullandığı köşe vuruşunda Davinson Sanchez'in vuruşunu kaleci kurtardı. Dönen topu tekrar tamamlayan Davinson'un vuruşu üst direkten döndü. Üçüncü topu bu kez tamamlayan Galatasaray'da Abdülkerim oldu ancak Erce Kardeşler yine gole izin vermedi.

50' Icardi'nin sol çaprazdan pasında buluşan Barış Alper Yılmaz'ın kaleciyle birebir pozisyonunda top direğe de çarpıp dışarıya gitti.

52' Joelson'un golüyle 1-0 öne geçti.