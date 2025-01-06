Galatasaray için büyük transfer iddiası! İlkay Gündoğan imzaya yakın

06 Ocak 2025 10:50 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 10:55

Galatasaray, transfer çalışmalarında büyük oynuyor. Sarı-Kırmızılı takımın Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan ile her konuda anlaştığı öne sürüldü. İşte detaylar...

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Okan Buruk'tan transfer açıklaması: İlkay Gündoğan iyi bir Galatasaraylı

Okan Buruk'tan transfer açıklaması: İlkay Gündoğan iyi bir Galatasaraylı

Süper Lig​'de açık ara liderlik koltuğunda oturan Galatasaray​ transferde büyük bir hamleye imza attı. Sarı-kırmızılı kulübün, Premier Lig ekibi Manchester City​'de forma giyen İlkay Gündoğan​'ı kadrosuna katmak üzere olduğu iddia edildi.

BARÇA'DAN GERİ DÖNMÜŞTÜ

Sezon başında İspanyol devi Barcelona'dan eski takımı Manchester City'ye dönen Almanya Milli Takımı'nda da forma giyen Türk asıllı futbolcunun Galatasaray'ın teklifine olumlu yanıt verdiği belirtildi. Sabah Gazetesi'nin haberinde, sezon başında City ile 1 yıllık sözleşme imzalayan 34 yaşındaki İlkay Gündoğan'ın İngiliz devinden sezon sonunda değil, devre arası transfer döneminde ayrılmak istediği vurgulandı.

TRANSFER DÜĞÜMÜNÜ KENDİSİ ÇÖZECEK

Galatasaray yönetiminin de Okan Buruk'un çok istediği İlkay ile prensip anlaşmasına vardığı ifade edilirken, deneyimli futbolcunun City yönetimi ile yapacağı görüşmenin, transferin neticesini belirleyeceği aktarıldı.

Haberde İlkay'ın Manchester City'den bedelsiz ayrılması durumunda ocak ayı transfer döneminde Galatasaray'ın bünyesine katılacağı ifade edildi.