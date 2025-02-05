Galatasaray için Instagram'dan paylaşım yaptı! Yeni transfer saatleri sayıyor
Galatasaray'ın gece yarısı operasyonuyla İstanbul'a getirdiği yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından kum saati emojisi paylaştı.
Galatasaray transfer çalışmalarında bir isme daha imza attırmak üzere. Sarı-Kırmızılı takımın, dün gece İstanbul'a getirdiği Mario Lemina sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
İMZA HER AN GELEBİLİR
Daha önce de bir dön8em sarı-kırmızılı formayı giyen Gabonlu orta saha oyuncusu, Instagram hesabından kum saati emojisi paylaştı. Söz konusu paylaşım resmi transfer duyurusunun gelmek üzere olduğu şeklinde yorumlandı.
Sarı-Kırmızı takımla 2.5 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Lemina, böylece ikinci Galatasaray macerasına başlamış olacak.
LEMINA'NIN SEZON İSTATİSTİKLERİ
2019-20 sezonunda Southampton'dan kiralık olarak Galatasaray forması giyen 31 yaşındaki Lemina, 5 yıl sonra sarı kırmızılı formaya geri dönüyor. Mario Lemina, bu sezon Wolves formasıyla 19 maçta 1434 dakika süre aldı ve 1 gol atıp 3 asist yaptı.