Galatasaray için Instagram'dan paylaşım yaptı! Yeni transfer saatleri sayıyor

05 Şubat 2025 11:42 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 11:52

Galatasaray'ın gece yarısı operasyonuyla İstanbul'a getirdiği yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından kum saati emojisi paylaştı.

Galatasaray transfer çalışmalarında bir isme daha imza attırmak üzere. Sarı-Kırmızılı takımın, dün gece İstanbul'a getirdiği Mario Lemina sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

İMZA HER AN GELEBİLİR

Daha önce de bir dön8em sarı-kırmızılı formayı giyen Gabonlu orta saha oyuncusu, Instagram hesabından kum saati emojisi paylaştı. Söz konusu paylaşım resmi transfer duyurusunun gelmek üzere olduğu şeklinde yorumlandı.

Sarı-Kırmızı takımla 2.5 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Lemina, böylece ikinci Galatasaray macerasına başlamış olacak.

LEMINA'NIN SEZON İSTATİSTİKLERİ

2019-20 sezonunda Southampton'dan kiralık olarak Galatasaray forması giyen 31 yaşındaki Lemina, 5 yıl sonra sarı kırmızılı formaya geri dönüyor. Mario Lemina, bu sezon Wolves formasıyla 19 maçta 1434 dakika süre aldı ve 1 gol atıp 3 asist yaptı.