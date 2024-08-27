Galatasaray iki futbolcusunu takımdan gönderdi!

27 Ağustos 2024 18:39 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 18:43

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde yeni sezonun transfer ve kadro çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı takimda iki ayrılık resmen gerçekleşti.

EREN VE SİRAÇHAN BOLUSPOR'A KİRALANDI

Trendyol 1. Lig takımı Boluspor, Galatasaray forması giyen Siraçhan Nas ve Eren Aydın’i kiralık olarak transfer ettiğini açıkladı.

Siraçhan Nas için yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Galatasaray A.Ş. ile Profesyonel futbolcu Eren Aydın'ın bir yıllık geçici transferi konusunda anlaşma sağlamıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Eren Aydın için yapılan açıklama ise şu şekilde:

“Kulübümüz, Galatasaray A.Ş. ile Profesyonel futbolcu Eren Aydın'ın bir yıllık geçici transferi konusunda anlaşma sağlamıştır.”