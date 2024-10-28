Galatasaray istemişti, Beşiktaş alıyor! Yılın transfer bombası

28 Ekim 2024 15:21 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 15:32

Süper Lig'de yoluna pür dikkat devam eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Hem Avrupa'da hem de ligde başarılı olmak isteyen siyah beyazlılar, ara transfer dönemi çalışmalarına da başladı. Kartal, ezeli rakibi Galatasaray'ın da istediği dünya yıldızını transfer etmek için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Galatasaray-Beşiktaş maçının VAR hakeminin kim olduğu açıklandı

Galatasaray-Beşiktaş maçının VAR hakeminin kim olduğu açıklandı

Hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de yoluna devam eden Beşiktaş​'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, dünya yıldızını kadrosuna katarak ezeli rakibi Galatasaray​'a transfer çalımı atmaya hazırlanıyor.

DYBALA BOMBASI

Beşiktaş, Galatasaray'ın da daha önce gündeminde yer alan Arjantinli orta saha Dybala'nın transferi için harekete geçiyor. İtalyan basınına göre Beşiktaş, Paulo Dybala'nın potansiyel transferi için Roma​ ile görüşecek.



Siyah-beyazlı kulüp yöneticilerinin yıldız futbolcunun transferi için derbiden sonra İtalya'da görüşme gerçekleştireceği öne sürüldü. Roma'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dybala'nın Ocak ayında ya da sezon sonunda Beşiktaş'ın yolunu tutabileceği konuşuluyor.



Avrupa'daki yıldız oyuncuların Beşiktaş'a gelmek istemelerinin bir başka nedeni de Joao Mario, Rafa Silva, Paulista, İmmobile ve Van Bronckhorst gibi isimlerin siyahbeyazlı kulübün çatısı altında bulunması.



HÜSEYİN YÜCEL​'DEN İTALYA VURGUSU

Bu konuda Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel geçenlerde ilk sinyali vermişti. "İtalya'dan başka transferler olacak mı?" sorusuna Hüseyin Yücel; "Aklımızda birkaç bölgeye takviye yapmak var" ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan, derbide hakemin adil bir yönetim göstermesini beklediklerini anlatan Yücel, "Pozitif düşünelim pozitif olsun. Tek beklentimiz hakemin sonuca etki etmemesi" diye konuştu.



F.BAHÇE İDDİALARI GELMİŞTİ!

İtalyan basınından Asromalive.it sitesi; geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin, Paulo Dybala için Roma'yla bir görüşme gerçekleştireceğini duyurmuştu.

Haberde; "Türk kulübünün sportif direktörü Mario Branco, olası müzakereler hakkında konuşmak üzere 21 Kasım'da Roma teknik heyet sorumslusu Florent Ghisolfi'yle buluşacak. Önümüzdeki haftalarda oyuncunun geleceği hakkında bazı gelişmeler olabilir" ifadeleri kullanılmıştı.