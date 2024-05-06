Galatasaray - Karagümrük maçı 12 Mayıs Pazar saat 19.00'da oynanacak

06 May 2024 23:41 - Güncelleme : 06 May 2024 23:52

Türk futbolunun önemli mücadelelerinden biri olan Trendyol Süper Lig'de heyecan dorukta.

Bu haftanın önemli maçlarından biri ise Karagümrük ile Galatasaray arasında gerçekleşecek.

Mücadelenin oynanacağı tarih ve saatin netleşmesiyle futbolseverler maçı sabırsızlıkla bekliyorlar.

İki takım arasında gerçekleşecek olan bu karşılaşma, hem lig tablosunu etkileyebilecek hem de heyecan dolu anlara sahne olacak.

Karşılaşmanın 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak olması, futbolseverler için önemli bir tarih olarak işaretlendi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek olan mücadele, futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek.

Her iki takımın da taraftarları, maçın sonucunu merakla bekliyor ve büyük bir heyecanla desteklerini takımlarına iletecekler.