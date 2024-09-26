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Galatasaray kazandı, UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
26 Eylül 2024 10:16 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 10:27

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında dün akşam Yunan ekibi PAOK'u konuk eden Galatasaray, mücadeleden 3-1'lik skorla galibiyetle ayrılarak turnuvaya 3 puanla başladı. Sarı kırmızılıların galibiyetinin ardından Türkiye'nin ülke puanı da güncellendi. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme aşamasına veda ettikten sonra yoluna UEFA Avrupa Ligi​'nde devam eden Galatasaray​, turnuvadaki ilk maçında Yunan ekibi PAOK​'u 3-1 mağlup etti. Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlayan sarı kırmızılılar, Avrupa'daki 3 maçlık galibiyet hasretine de son verdi. Temsilcimizin galibiyetinin ardından ise UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

EN ÖNEMLİ RAKİP ÇEKYA

Ülkelerin Avrupa kupalarına katılacak takım sayısını yakından ilgilendiren UEFA ülke puanı sıralamasında oynanan maçlar sıralamayı doğrudan etkiliyor. Avrupa'da mücadele eden 4 takımı bulunan Türkiye​'nin ülke puanı sıralamasındaki en önemli rakibi konumundaki Çekya da 4 takımla yoluna devam ediyor.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray'ın dün akşam PAOK karşısında aldığı galibiyetin ardından ülke puanı güncellendi.

Galatasaray kazandı, UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri - 1. Resim

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

Bu galibiyetin ardından Türkiye'nin sıralamadaki yeri değişmedi. Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında topladığı 36.500 puanla 10. sırada yer aldı. Çekya ise 39.650 puanla listede 9. sırada yer alıyor. İşte UEFA ülke puanı tablosu...

  1. İngiltere 90.303
  2. İtalya 80.106
  3. İspanya 74.989
  4. Almanya 72.660
  5. Fransa 60.093
  6. Hollanda 55.400
  7. Portekiz 51.416
  8. Belçika 45.000
  9. Çekya 39.650
  10. Türkiye 36.500
  11. Norveç 32.000
  12. Avusturya 31.000
  13. İsrail 30.625
  14. İsviçre 29.975
  15. Danimarka 29.825

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ BU AKŞAM SAHNEYE ÇIKIYOR

Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki macerası bu akşam başlayacak. Fenerbahçe sahasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'i ağırlayacak. Mücadele saat 19.45'te başlayacak. Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise deplasmanda Hollanda'nın güçlü ekiplerinden Ajax'a konuk olacak. Bu kritik mücadelenin başlama saati 22.00.

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Kaynak: Tgrthaber.com
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