Galatasaray kesenin ağzını açıyor! Rekor bedelle transferi gerçekleşebilir

20 Temmuz 2024 21:41 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 21:41

Galatasaray'da 8 numara arayışı devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Rus kulübü Zenit'te forma giyen Brezilyalı ortasaha Marcus Wendel'in transferinde önemli bir aşamaya geldi.

TRT Spor'un haberine göre Galatasaray pazarlıklarda sona geldi. 26 yaşındaki oyuncu için ilk olarak çok yüksek bir bonservis talep eden Rus ekibi, 25 milyon euroya kadar düştü.

Galatasaray ise yaklaşık 20-22 milyon euroluk bir bedelle bu transferi bitirmeyi amaçlıyor. Anlaşmanın kısa süre içinde tamamlanması beklenirken oyuncuyla da el sıkışan sarı kırmızılıların, Wendel'e yaklaşık 4 milyon euro maaş ödeyeceği iddia edildi.

Brezilyalı futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor. Galatasaray, bu transferi en kısa zamanda bitirerek oyuncuyu ikinci yurt dışı kampına yetiştirmek istiyor.

REKOR GÜNCELLENEBİLİR

Sarı kırmızılı takımın transfer rekoru 2000 senesinde 17.05 milyon euro'ya gerçekleştirdiği Mario Jardel'e aitti. Bu rakamın üzerine çıkılırsa eğer takım için rekor kırılmış olacak.

SEZON KARNESİ

Geçen sezon Zenit forması giyen Brezilyalı futbolcu Wendel 35 maçta 3 gol 8 asist üretti.