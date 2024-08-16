Galatasaray, Konyaspor deplasmanını 2 golle geçti!

16 Ağustos 2024 22:59 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 23:59

Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonu 2. hafta maçları başladı. Galatasaray deplasmanda 2'de 2 yapmak için Konyaspor deplasmanında sahaya çıktı.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısında 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle Galatasaray 1-0 öne geçti. 45. dakikada ise Oğulcan Ülgün'ün kaydettiği golle Konyaspor 1-1'lik eşitliği sağlayarak devre arasına gidildi.

İkinci yarıda ise Galatasaray 59. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın attığı gol ile 2-1 öne geçti. Dakika 76'da ise Icardi'nin attığı golde VAR'dan gelen uyarı sonucu Torreira'nın gol öncesi hareketine faul verildi ve gol iptal edildi.

Maçta başka gol olmadı ve Galatasaray, Konyaspor'u 2-1 yenerek ligde 2'de 2 galibiyet yaptı ve puanını 6'ya çıkardı.

SARA İLK KEZ 11'DE BAŞLADI

Transfer döneminde Norwich City'den transfer edilen Brezilyalı orta saha futbolcusu Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara ilk kez 11'de başladı.

Sara 66 dakika sahada kalarak yerini Kerem Demirbay'a bıraktı ve oyundan çıktı.

JELERT SİFTAH YAPTI

Süper Lig'in 2. haftasında yeni transfer Elias Jelert ilk kez forma şansı buldu.

21 yaşındaki sağ bek dakikalar 84'ü gösterdiğinde Kerem Aktürkoğlu’nun yerine oyuna dahil oldu.

MAÇ PROGRAMI

Galatasaray haftayı 3 puan ile kapatarak puanını 6'ya çıkardı. Sarı-kırmızılı takım gelecek hafta evinde Gaziantep FK'yı misafir edecek.

Konyaspor ise haftayı puansız kapatarak 3 puanda kaldı. Yeşil-beyazlılar gelecek hafta Bodrum FK deplasmanına gidecek.