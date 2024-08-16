Galatasaray, Konyaspor'u mağlup etti! Torreira ve Dubois maç sonu açıklamalarda bulundu

16 Ağustos 2024 23:47 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 23:56

Trendyol Süper Lig'de Konyaspor deplasmanını 2-1'lik skorla geçen Galatasaray'da futbolcular maç sonu açıklamalarda bulundu.

TORREİRA: İYİ SONUÇ ALDIKÇA MUTLU OLUYORUZ

Galatasaray'ın başarılı ön liberosu Lucas Torreira maçtan sonra yaptığı açıklamalarda "Şampiyon olduktan sonra bir sonraki sezon zor oluyor. Özellikle de iki sene üst üste olunca! Kazandıkça iyileşiyoruz ve kendimize güvenimiz geliyor. Zor maçlardı ama sonuç aldıkça kendimizi daha iyi hissediyor ve mutlu oluyoruz" dedi.

DUBOİS: "ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE HAZIRLANACAĞIZ"

Fransız sağ bek Leo Dubois ise Şampiyonlar Ligi'ni hedef göstererek, "Çok mutluyuz. Zor bir maçtı ama kazanmayı bildik. Önümüzde daha zor maçlar var. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Şimdi o maç için hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.