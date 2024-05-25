Galatasaray Lisesi'nde seçim heyecanı! Sarı Kırmızı Yönetim yeni başkan için sandık başında

25 May 2024 11:13 - Güncelleme : 25 May 2024 11:16

Galatasaray'ın 1 puana ihtiyacı var! Düdük şampiyonluk için çalacak

Galatasaray'ın 1 puana ihtiyacı var! Düdük şampiyonluk için çalacak

Galatasaray Spor Kulübü'nde olağan seçimli genel kurulu Galatasaray Lisesi'nde başladı. Genel kurulda mevcut Dursun Özbek ile Süheyl Batum, sarı-kırmızılıların yeni başkanı olmak için yarışıyor.

GALATASARAY LİSESİ'NDE SEÇİM HEYECANI!

Genel kurulda ilk olarak seçim divan başkanlığına Hikmet Koyuncuoğlu seçildi ve başkanlık divanı belirlendi. Daha sonra saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Son olarak da sandıklarında görev alacak kişiler belirlendi.

Oy kullanma işlemi, saat 15.00'te sona erecek. Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Süheyl Batum için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

DURSUN ÖZBEK OYUNU KULLANDI

Galatasaray'ın mevcut başkanı ve başkan adayı Dursun Özbek, olağan seçim genel kurulda oyunu 2 numaralı sandıkta kullandı. Özbek, "Hayırlısı olsun. Genel kurul her zaman en iyi yönetimi seçmiştir. Seçilen yönetim inşallah Galatasaray'a faydalı hizmetler yapar ve kulübü güzel günlere taşır" dedi.

SÜHEYL BATUM OYUNU KULLANDI

Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum oyunu 2 numaralı sandıkta kullandı. Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı devam ediyor. Başkan adaylarından Süheyl Batum da oyunu kullandı. Batum 2 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Süheyl Batum, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.