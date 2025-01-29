Galatasaray Mert Hakan Yandaş ile dalga geçti! 'Kavga edin' sözleri çok konuşulmuştu

29 Ocak 2025 06:53 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 06:59

Galatasaray, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın Göztepe maçının ilk yarısının ardından soyunma odasında yaptığı konuşmayı tiye aldı. Paylaşılan videonun başrolünde ise sarı-kırmızılı kulübün e-spor takımı vardı.

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Fenerbahçe, Süper Lig'de geçen hafta evinde ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta Göztepe'yi ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 mağlup ederken, maç sonunda sarı-lacivertli kulübün paylaştığı bir video büyük ses getirmişti. Söz konusu videoda devreye yenik giren takım arkadaşlarını motive etmek isteyen Mert Hakan Yandaş'ın "Kavga gedin biraz, kavga edin" şeklindeki sözleri görüntülere yansımıştı.

DALGA GEÇTİLER

Ancak Mert Hakan'ın ateşlemeye çalıştığı takım arkadaşlarının tecrübeli futbolcuya herhangi bir reaksiyon vermemesi sosyal medyada çok konuşulmuştu. Bu durumu fırsat bilen Galatasaray da boş durmadı. Sarı-Kırmızılı kulübün e-spor takımının sosyal medya hesabından Mert Hakan'ın görüntülerini tiye alan bir paylaşım geldi.

"PADİ'NİN GALİBİYETİ GETİREN KONUŞMASI"

Mert Hakan gibi elleri sarılı bir e-spor oyuncusunun arkadaşlarına " Kavga edin biraz, kavga edin" şeklinde bağırdığı, ancak kimsenin oralı bile olmadığı görülen kurgu video, "SUP maçı devre arasında Padi'nin galibiyeti getiren konuşması" ifadeleriyle paylaştı.