Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
25 Eylül 2024 22:12 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 22:15
Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başaran ilk Türk kadın takımı olma başarısı gösterdi.
Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalmayı başararak tarihi bir ana imza attı.
2. turda Çekya kulübü Slavia Prag'ı toplamda 4-3'lük skorla yenerek evine gönderen sarı-kırmızılı takım, organizasyon tarihinde gruplara kalmayı başaran ilk Türk kadın futbol takımı oldu.
Kaynak: tgrthaber.com
Bu çok güzel be kadin futbolcularımız gurur kaynağız