Galatasaray rekor için sahaya çıkıyor! Okan Buruk'tan çift forvet sürprizi: İşte Kasımpaşa maçı ilk 11'i...

28 Eylül 2024 10:24 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 11:20

Süper Lig'e 6'da 6 yaparak başlayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne de 3-1'lik PAOK galibiyetiyle merhaba dedi. İyi gidişine sürdürmek isteyen Cimbom, bu akşam Kasımpaşa'yı konuk edecek. Kasımpaşa karşısına taraftarı önünde rekor için çıkacak sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'ini belirledi. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Osimhen'e veda edecek iddiası! 75 milyon euro gözden çıkarıldı

Galatasaray Osimhen'e veda edecek iddiası! 75 milyon euro gözden çıkarıldı

6'da 6 yaparak Trendyol Süper Lig​ tarihindeki en iyi sezon başlangıcını tekrarlayan Galatasaray​, bugün sahasında Kasımpaşa​ karşısına rekor için sahaya çıkacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sallai, Yunus, Osimhen, Icardi​.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin, Ben Ouanes, Gökhan, Hajradinovic, Barak, Aytaç, Fall, Da Costa.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında oynanacak Galatasaray - Kasımpaşa maçı 28 Eylül Cumartesi günü saat 19:00’da başlayacak.

Rams Park’ta oynanacak mücadele beIN sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray - Kasımpaşa karşılaşmasının hakemi Oğuzhan Çakır olacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Mehmet Akıncık ve Ali Can Alp'in yapacağı karşılaşmada dördüncü hakem olarak Ozan Ergün görev alacak.

ICARDİ - OSİMHEN ÇİFT FORVET!

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Hakim Ziyech dışında eksik bulunmuyor.

Sarı-kırmızılılarda yoğun maç trafiğini düşünerek teknik direktör Okan Buruk’un bugün Kaan Ayhan, Barış Alper ve Mertens’i dinlendirmeyi düşünüyor. Bu isimlerin yerine Jelert, Sallai, İcardi’nin oynaması ve Arjantinli yıldız ile Osimhen’in ilk kez yan yana sahada olması bekleniyor.

GALATASARAY KAZANIRSA TARİHE GEÇECEK

Bu sezonki ilk 6 maçını kazanarak Süper Lig tarihinin en iyi başlangıçlarından birine imza atan Galatasaray, Kasımpaşa'yı mağlup etmesi durumunda yeni bir rekora imza atacak.

2009-2010 sezonunda Hollandalı teknik direktör Frank Rijkaard döneminde de ilk 6 maçını kazanan sarı-kırmızılılar, bu başarıyı tekrarladı. Cimbom, bugün oynanacak maçta sahadan galibiyetle ayrılırlarsa, tarihlerindeki en iyi sezon başlangıcını yapacak.