Galatasaray rekorlara doymuyor: Avrupa devleriyle yarışıyor!

22 Eylül 2024 09:51 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 09:53

Galatasaray, Fenerbahçe derbisiyle Trendyol Süper Lig’de 6’da 6 yaptı ve 2009-2010 sezonunda en iyi sezon başlangıcını tekrarladı. Cimbom, Fenerbahçe'ye ait olan rekoru da egale etti. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray​, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligde bu sezon 6. maçından da galip ayrıldı.

KENDİ REKORUNU EGALE ETTİ

2009-2010 sezonunda Hollandalı Teknik Direktör Frank Rijkaard döneminde ligde 6’da 6 yaparak başlamıştı ve bu da sarı-kırmızılıların en iyi sezon başlangıcıydı.

Okan Buruk’un öğrencileri, Fenerbahçe​ galibiyetle bu başarıya tekrarladı.

GALATASARAY AVRUPA DEVLERİYLE YARIŞIYOR

Galatatsaray bu başarısıyla, Avrupa’nın önde gelen liglerinde de ön plana çıkmayı başardı.

Cimbom’un dışında Barcelona, PSV ve Sporting sezona 5’te 5 ile, Bayern Münih ve Manchester City ise 4’te 4 ile başladı.

FENERBAHÇE'NİN REKORUNU DA EGALE ETTİ

Galatasaray, Fenerbahçe’yi sahasında devirirken aynı zamanda Trendyol Süper Lig’de geçen sezondan bu yana son 12 deplasman maçını kazanarak ezeli rakibine ait olan rekoru (Ocak-Ekim 2011) egale etti.

Galatasaray’ın rakibinin bu rekorunu hem de karşı oynadığı bir maçta egale etmesi de önemli bir detay olarak ön plana çıktı.

ANTALYASPOR'U YENERSE REKORU KIRACAK!

Ligde bundan sonraki deplasman maçını Antalyaspor ile oynayacak olan Cimbom, bu mücadeleyi de kazanırsa, 13 galibiyetle rekorun tek sahibi olacak.