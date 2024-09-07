Galatasaray, Rizespor karşılaşmasına hazırlanıyor!

07 Eylül 2024 00:06 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 00:25

Süper Lig'in 5. hafta maçında Rizespor ile karşılaşacak Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 5. hafta maçında Karadeniz temsilcisi Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, sabah antrenmanında kuvvet ve koşu çalışması yapıldı. Dinamik ısınmayla başlayan akşam idmanı, 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dar alanda oyunla sona erdi.