Galatasaray Guela Doue transferini bitirdi! Anlaşma sağlandı: Bugün açıklanacak!

09 Temmuz 2024 11:20 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 11:28

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, yeni sezona 25. şampiyonluk ve 5. yıl yıldız parolasıyla girecek. Cimbom bu hedef doğrultusunda transfer çalışmaları için gaza bastı.

Fenerbahçe'den ayrılan Michy Batshuayi ile 3 yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, Rennes forması giyen Guela Doue transferini bitirdi.

4 YILLIK SÖZLEŞME İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI

Galatasaray, 21 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcuyla anlaşma sağlamıştı. Cimbom, Guela Doue ile senelik 1.1 milyon euro maaş konusunda anlaşma sağladı. Genç oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacak.

Genç sağ bek Sacha Boey gibi bir kariyer hedeflediği için sarı-kırmızılılara gelmeyi çok istiyor.

8 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

Sarı-kırmızılılar, Guela Doue'nin bonservisini alabilmek için Rennes ile kıyasıya bir pazarlık içindeydi. Transferde mutlu sona ulaşıldı.

Teklifini artıran sarı-kırmızılılar, Ligue 1 ekibi Rennes ile 8 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satışın karından %10 pay karşılığında anlaşma sağladı.

TRANSFER BUGÜN AÇIKLANACAK

Galatasaray, her gün yaptığı günaydın paylaşımında sağ bek transferine sinyal çaktı.

Her gün 09.00'da yapılan günaydın paylaşımı bugün 09.02'de yapıldı. Bu paylaşım sağ bek transferinin bugün açıklanabileceği şeklinde yorumlandı.

Transferin bu akşam 19.05'te resmen duyurulması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı kulüp geçtiğimiz yıllarda da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla transferlere dair ipuçları veriyordu.

33 MAÇTA 4 ASİST

Guela Doue, geçtiğimiz sezon Rennes formasıyla 33 maça çıkarak 4 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan genç sağ bekin, Rennes ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.