Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti

28 Ekim 2024 19:05 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 22:45

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş ile kozlarını paylaştı... Sarı kırmızılılar, bu karşılaşmayı 2-1 kazanarak hem liderliğini sürdürdü hem de 5-0'lık maçın rövanşını almış oldu. Cimbom, 3 puanı hanesine yazdırarak 28 puanla liderliğini sürdürdü.

Trendyol Süper Lig​'in 10. haftasında Galatasaray​, ezeli rakibi Beşiktaş​ ile RAMS Park​'ta karşı karşıya geldi... Sarı kırmızılılar, bu karşılaşmayı 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı ve 28 puanla liderliğini sürdürdü.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Davinson Sanchez ve 67. dakikada Victor Osimhen kaydetti.

Beşiktaş'ın tek golü ise 90+3. dakikada Muçi'den geldi.





MAÇIN ANLATIMI

1' Maçta ilk düdük çaldı...

4' Beşiktaş, Joao Mario'nun pasında Semih Kılıçsoy ile gole çok yaklaştı.

6' Sallai'nin ortasında arka direkte bulunan Yunus Akgün topla buluşup şutunu çekti ancak Ersin Destanoğlu başarılı.

GOL! 13' Sara'nın ortasında Davinson Sanchez, müthiş yükseldi ve top ağlarda. Galatasaray 1-0 önde.

27' Icardi'nin Uduokhai ile girdiği pozisyonda Galatasaray, penaltı bekledi ancak hakem devam kararı verdi.



36' Kaan Ayhan sarı kart gördü.

45' Barış Alper Yılmaz'a sarı kart çıktı.

45+1' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

51' Kaan Ayhan oyundan çıktı, Elias Jelert girdi.

63' Davinson Sanchez, Immobile'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

GOL! 67' Galatasaray, Victor Osimhen'in kafa golüyle farkı 2'ye çıkardı.

82' Galatasaray'da Victor Osimhen ve Lucas Torreira oyundan çıktı. Kerem Demirbay ve Dries Mertens oyuna dahil oldu.

89' Beşiktaş'ta Ciro Immobile sarı kart gördü.



90+1' Galatasaray'da Icardi'nin yerine Batshuayi ve Barış Alper'in yerine Metehan Baltacı dahil oldu.

GOL! 90+3' Muçi harika bir gole imza attı.

Maç sona erdi. Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ, RAMS PARK’TA KAZANAMIYOR

Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada Beşiktaş ile yaptığı son 8 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Galatasaray, taraftarı önündeki son 8 derbide 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılılar, son 5 iç saha maçında Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı."Cimbom" rakibiyle sahasında yaptığı son 8 maçta 15 gol atıp, 5 gol yedi.

GALATASARAY RAKİBİNE ÜSTÜNLÜK KURDU

Süper Lig tarihinde Galatasaray’ın ezeli rakibi Beşiktaş’a galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. İki takımın Süper Lig'de karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 51, Beşiktaş ise 39 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 164, siyah-beyazlılar ise 140 kez fileleri havalandırdı

SÜPER KUPA’NIN RÖVANŞI ALINDI

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, sezon başında Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş ile Turkcell Süper Kupa'da karşılaşmış 5-0 mağlup olmuştu. Cimbom bu maçı 2-1 kazanarak bu maçın da rövanşını almış oldu.