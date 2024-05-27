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Galatasaray şampiyonluğu kutlamak için yola çıktı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
27 May 2024 19:06 - Güncelleme : 27 May 2024 19:06
Galatasaray şampiyonluğu kutlamak için yola çıktı!

Trendyol Süper Lig'ini şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılılar kutlamalar için RAMS Park'a doğru ilerliyor.

Trendyol Süper Lig'ini şampiyon tamamlayan Galatasaray, şampiyonluk kutlaması yapmak için yola çıktı.

Galatasaray Lisesi'nin girişinde taraftarı selamlayan sarı-kırmızılı oyuncular sonrasında okulun önündeki otobüsle stada doğru hareket etti. Galatasaraylı taraftarlar, oyuncuların bulunduğu otobüsünün etrafını sardı ve takımları lehine tezahüratlar yaptı.

Sarı-kırmızılı oyuncuların otobüsü, lisenin önünden kalktıktan sonra Osmanbey, Şişli, Mecidiyeköy, Büyükdere Caddesi'nden geçerek RAMS Park'a ulaşacak.

CANLI | Galatasaray şampiyonluğu kutluyor - 8. Foto

CANLI | Galatasaray şampiyonluğu kutluyor - 7. Foto

CANLI | Galatasaray şampiyonluğu kutluyor - 5. Foto

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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