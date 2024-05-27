Galatasaray şampiyonluğu kutlamak için yola çıktı!

27 May 2024 19:06 - Güncelleme : 27 May 2024 19:06

Olcay Şahan, Altınordu'nun yeni teknik direktörü oldu

Olcay Şahan, Altınordu'nun yeni teknik direktörü oldu

Trendyol Süper Lig'ini şampiyon tamamlayan Galatasaray, şampiyonluk kutlaması yapmak için yola çıktı.

Galatasaray Lisesi'nin girişinde taraftarı selamlayan sarı-kırmızılı oyuncular sonrasında okulun önündeki otobüsle stada doğru hareket etti. Galatasaraylı taraftarlar, oyuncuların bulunduğu otobüsünün etrafını sardı ve takımları lehine tezahüratlar yaptı.

Sarı-kırmızılı oyuncuların otobüsü, lisenin önünden kalktıktan sonra Osmanbey, Şişli, Mecidiyeköy, Büyükdere Caddesi'nden geçerek RAMS Park'a ulaşacak.