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Galatasaray sezonun açılış maçında Hatayspor'u 2-1 yendi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
09 Ağustos 2024 22:59 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 23:37
Galatasaray sezonun açılış maçında Hatayspor&#039;u 2-1 yendi!

Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Galatasaray evinde Hatayspor ile karşılaştı. Galatasaray geriye düştüğü maçta 90. dakikada Batshuayi'nin golüyle 3 puanı kazandı.

Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonu resmen başlamış oldu.

Son şampiyon Galatasaray evinde 25. şampiyonluk parolası için sahaya çıkarak Hatayspor'u evinde misafir etti.

RAMS Park'ta oynanan maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarının başında ise nadir gelişen Hatayspor'un atağında Joelson'un ayağından gol bulan Hatayspor karşılaşmada 1-0 öne geçti. 

Galatasaray karşılaşma boyunca Hatayspor kalesini abluka altına aldı ve aradığını 80. dakikada Icardi'nin penaltı golüyle bularak skoru 1-1'e getirdi.

90. dakikada Galatasaray'ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'nin ceza sahası içinde kafa vuruşuyla attığı golle sarı-kırmızılılar 2-1 öne geçti.

Maçta başka gol olmadı ve Galatasaray sezonun açılış maçında 2-1 kazanarak 3 puanı aldı.

YENİ SEZONUN İLK GOLÜ JOELSON'DAN GELDİ

Hatayspor futbolcusu Joelson Fernandes, Galatasaray'a karşı kaydettiği gol Trendyol Süper Lig'in 2024-25 sezonunun ilk golünü atarak açılış yaptı.

Arjantinli forvet Mauro Icardi ise Galatasaray'ın bu sezonki ilk golünü kaydeden futbolcu oldu.

Galatasaray sezonun açılış maçında Hatayspor'u 2-1 yendi! - 1. Resim

SARA YEDEKTEN GİRDİ

Galatasaray'ın yeni orta saha transferi Gabriel Sara, maça yedekler arasında başladı.

18 milyon euroluk bonservis bedeliyle kulüp tarihine geçen Brezilyalı futbolcu, Hatayspor karşısında maça 57. dakikada dahil olarak Galatasaray kariyerine başlamış oldu.

Galatasaray'a hoş geldin Gabriel Sara! - GALATASARAY.ORG

SAHADA 3 TÜRK FUTBOLCU YER ALDI

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Hatayspor karşısında sahada ilk 11'de 3 yerli futbolcuya forma şansı verdi.

Yeni sezonda uygulanmaya başlayan yeni statüyle takımlar ilk 11'de istediği kadar yabancı futbolcu oynatabilme hakkında sahip. Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra Türk statüsünde oynayabilen Kerem Demirbay'ı başlangıç kadrosunda görevlendirdi.

Sara, Nelsson, Batshuayi ve Avusturya Milli Takımı'nı seçtiği için yabancı oyuncu statüsünde sayılan Yusuf Demir, kulübede bekledi.

Galatasaray sezonun açılış maçında Hatayspor'u 2-1 yendi! - 3. Resim

TRANSFERİ KONUŞULAN ZAHA KADRODA YER ALMADI

Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk, transfer görüşmeleri yapan Fildişili kanat futbolcusu Wilfried Zaha'nın kendini riske etmek istemediğini açıkladı.

Müsabaka öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamada bulunan Buruk, "Wilfried Zaha'nın yakın zamanda transfer görüşmeleri vardı. Premier Lig'e oynamaya sıcak bakan bir oyuncumuz. Dün ve bugün tesisteydi. Böyle durumlarda oyuncu kendini riske etmek istemiyor. Zaha ile konuştuk ve bugün kadroda olmamasının daha doğru olacağına karar verdik." diye konuştu.

Crystal Palace want to sign Wilfried Zaha for a THIRD time as Galatasaray winger seeks Premier League comeback after just one year in Turkey | Goal.com

YENİ TRANSFER JELERT AĞRISI SEBEBİYLE YOK

Galatasaray'ın Danimarkalı yeni transferi Elias Jelert kadroya yer almadı.

Kopenhag takımından transfer edilen sağ bek Jelert, Süper Kupa'daki Beşiktaş maçının ardından Hatayspor mücadelesinde de ağrısı nedeniyle kadroya yazılmadı.

Elias Jelert: Çok heyecanlıyım

Galatasaray haftayı 3 puan ile kapatırken gelecek hafta Konyaspor deplasmanına gidecek.

Hatayspor ise haftayı puansız kapatarak haftaya evinde Kasımpaşa'yı misafir edecek.

Galatasaray sezonun açılış maçında Hatayspor'u 2-1 yendi! - 6. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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