Galatasaray sezonun açılış maçında Hatayspor'u 2-1 yendi!

09 Ağustos 2024 22:59 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 23:37

Mauro Icardi'ye ikinci şok! Wanda Nara'dan sonra bir darbe de Kerem Aktürkoğlu vuruyor

Mauro Icardi'ye ikinci şok! Wanda Nara'dan sonra bir darbe de Kerem Aktürkoğlu vuruyor

Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonu resmen başlamış oldu.

Son şampiyon Galatasaray evinde 25. şampiyonluk parolası için sahaya çıkarak Hatayspor'u evinde misafir etti.

RAMS Park'ta oynanan maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarının başında ise nadir gelişen Hatayspor'un atağında Joelson'un ayağından gol bulan Hatayspor karşılaşmada 1-0 öne geçti.

Galatasaray karşılaşma boyunca Hatayspor kalesini abluka altına aldı ve aradığını 80. dakikada Icardi'nin penaltı golüyle bularak skoru 1-1'e getirdi.

90. dakikada Galatasaray'ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'nin ceza sahası içinde kafa vuruşuyla attığı golle sarı-kırmızılılar 2-1 öne geçti.

Maçta başka gol olmadı ve Galatasaray sezonun açılış maçında 2-1 kazanarak 3 puanı aldı.

YENİ SEZONUN İLK GOLÜ JOELSON'DAN GELDİ

Hatayspor futbolcusu Joelson Fernandes, Galatasaray'a karşı kaydettiği gol Trendyol Süper Lig'in 2024-25 sezonunun ilk golünü atarak açılış yaptı.

Arjantinli forvet Mauro Icardi ise Galatasaray'ın bu sezonki ilk golünü kaydeden futbolcu oldu.

SARA YEDEKTEN GİRDİ

Galatasaray'ın yeni orta saha transferi Gabriel Sara, maça yedekler arasında başladı.

18 milyon euroluk bonservis bedeliyle kulüp tarihine geçen Brezilyalı futbolcu, Hatayspor karşısında maça 57. dakikada dahil olarak Galatasaray kariyerine başlamış oldu.

SAHADA 3 TÜRK FUTBOLCU YER ALDI

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Hatayspor karşısında sahada ilk 11'de 3 yerli futbolcuya forma şansı verdi.

Yeni sezonda uygulanmaya başlayan yeni statüyle takımlar ilk 11'de istediği kadar yabancı futbolcu oynatabilme hakkında sahip. Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra Türk statüsünde oynayabilen Kerem Demirbay'ı başlangıç kadrosunda görevlendirdi.

Sara, Nelsson, Batshuayi ve Avusturya Milli Takımı'nı seçtiği için yabancı oyuncu statüsünde sayılan Yusuf Demir, kulübede bekledi.

TRANSFERİ KONUŞULAN ZAHA KADRODA YER ALMADI

Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk, transfer görüşmeleri yapan Fildişili kanat futbolcusu Wilfried Zaha'nın kendini riske etmek istemediğini açıkladı.

Müsabaka öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamada bulunan Buruk, "Wilfried Zaha'nın yakın zamanda transfer görüşmeleri vardı. Premier Lig'e oynamaya sıcak bakan bir oyuncumuz. Dün ve bugün tesisteydi. Böyle durumlarda oyuncu kendini riske etmek istemiyor. Zaha ile konuştuk ve bugün kadroda olmamasının daha doğru olacağına karar verdik." diye konuştu.

YENİ TRANSFER JELERT AĞRISI SEBEBİYLE YOK

Galatasaray'ın Danimarkalı yeni transferi Elias Jelert kadroya yer almadı.

Kopenhag takımından transfer edilen sağ bek Jelert, Süper Kupa'daki Beşiktaş maçının ardından Hatayspor mücadelesinde de ağrısı nedeniyle kadroya yazılmadı.

Galatasaray haftayı 3 puan ile kapatırken gelecek hafta Konyaspor deplasmanına gidecek.

Hatayspor ise haftayı puansız kapatarak haftaya evinde Kasımpaşa'yı misafir edecek.