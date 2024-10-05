Galatasaray taraftarına maçlarda Osimhen maske kullanım yasağı geldi!

05 Ekim 2024 17:59 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 18:03

Trendyol Süper Lig takımı Galatasaray'ın yeni sezon transferi Victor Osimhen için özel tasarladığı maske hakkında açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, maskenin maç günlerinde stadyuma alınmayacağını duyurdu.

Sarı-kırmızılı takımın bu sezon Napoli'den kiralık olarak transfer ettiği Nijeryalı golcü Osimhen, futbolunun yanı sıra maçlarda taktığı maskesiyle de dikkatleri üzerinde topluyor. Bu durumu fırsata çeviren Galatasaray, Osimhen'in maskesini üretip Store'da satmaya başladı. Ancak yapılan açıklama taraftarları üzdü.

STADA GİRİŞİ YASAK

Galatasaray, Victor Osimhen maskesinin spor yasası gereği maç günlerinde stadyuma alınmayacağını açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Spor yasası gereği maskenin maç günlerinde stadyuma alınamayacağını bildirmek ister ve stadyum kurallarına uyum açısından da bu kuralın dikkate alınmasını rica ederiz. Güvenliğiniz ve stadyum kurallarına uyum açısından gerekli önlemleri almanız' önemle tavsiye ediyoruz. Keyifli ve güvenli maç günleri dileriz.