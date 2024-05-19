Galatasaray taraftarından derbide Ali Koç'a göndermeli koreografi hazırlığı iddiası: Avrupa'yı inletecek

19 May 2024 11:58 - Güncelleme : 19 May 2024 12:01

Süper Lig'de şampiyonluk düğümü bu akşam çözülebilir. Lider Galatasaray, sahasında en yakın rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı kırmızılılar mücadeleden en az bir puanla ayrılması halinde 24'üncü şampiyonluğunu ilan edecek.

Derbi maça saatler kala heyecan da giderek yükselirken, Galatasaray Kulübü ve taraftar grubu ultrAslan'dan sarı kırmızılı taraftarlara tribünde hazırlanacak şov için peş peşe çağrılar geldi.

GALATASARAY'DAN TARAFTARLARA ÇAĞRI

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi taraftarına, "Yarın akşam tribünde kırmızı giyiniyoruz" şeklinde çağrıda bulundu. Sarı kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan çağrıda "Hedef 24 Yolunda tribünde kırmızı olalım, KIPKIRMIZI!" ifadeleri kullanıldı.

ULTRASLAN'DAN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Galatasaray'ın en büyük taraftar grubu ultrAslan, gece yarısı sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Ayrıca taraftarlara yapılan çağrıda, "90 dakika sosyal medya yok! 90 dakika sosyalleşmek yok! 90 dakika agresif tribün" denildi.

ALİ KOÇ'A GÖNDERME İDDİASI

Fenerbahçe'ye yakınlığı ile bilinen ünlü gazeteci Serdar Ali Çelikler, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde hazırlanacak koreografiye ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulundu. Sarı kırmızılı taraftarların Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a gönderme yapacağını iddia eden Çelikler şu ifadeleri kullandı:

"Bir duyum aldım; Galatasaray taraftarı Ali Koç'a yönelik 'Bizi bırakma' minvalinde bir koreografi hazırlığında diyorlar. Taraftarlar stadın dört bir yerine de görsel şov yapacakmış."

"AVRUPA'YI İNLETECEK BİR KOREOGRAFİ"

Gazeteci Serhan Türk ise koreografi hazırlığıyla A Spor'da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çok güzel bir koreografi olacak. Olağanüstü. Sürprizleri vermeyeyim, bilgi vermemizi istemediler. Galatasaray'ın koreografi ustası olan bir seyirci topluluğu var. Çok yaratıcılar. Canla başla çalışıyorlar. Maç günü ortaya çıkacak olağanüstü koreografi sadece Türkiye'yi değil bütün Avrupa'yı inletecek."