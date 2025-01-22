Galatasaray taraftarının ıslıkladığı Muslera için çarpıcı iddia! Çıkarken “Bitti” işareti  yapmıştı!

22 Ocak 2025 09:25 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 09:27

Galatasaray taraftarının 3-3 biten Dinamo Kiev maçı sonrası ıslıkladığı Muslera’nın büyük kırgınlık yaşıyor. Maç sonu iki eliyle Okan Buruk’a bitti işaret yapan Uruguaylı eldiven her an Türkiye’yi terk edebileceği iddia edildi.

UEFA Avrupa Ligi​'nde Galatasaray​, sahasında Dinamo Kiev​ ile 3-3 berabere kalırken karşılaşma sonu kaleci Fernando Muslera’nın sarı-kırmızılı tribünler tarafından ıslıklanması tartışma konusu oldu. Galatasaray’ın birçok şampiyonluğunda başrol oynayan Uruguaylı file bekçisine karşı sergilenen bu tavır vefasızlık olarak yorumlanırken çarpıcı bir de iddia ortaya atıldı.

GİDİŞİNİ ERKENE ÇEKEBİLİR Maç sonu öfkeli bir şekilde soyunma odasına giderken kendisini teselli etmeye çalışan hocası Okan Burak’a iki eliyle “Bitti” şeklinde bir işaret yaptığı kameralara yansıyan Muslera’nın her en Türkiye’den ayrılabileceği belirtildi.

SkySport YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan gazeteci Ali Naci Küçük, tecrübeli eldivenin bir süredir Galatasaray’da ayrılmayı kafasına koyduğunu belirterek, “Muslera​ gidebilir, zaten gitmek istiyor Muslera. Ben bunu yaklaşık 1-2 aydır anlatıyorum. Bu sezon sonu sondu zaten, finaldi. Devamı yok bu hikayenin zaten. Yarıda kesilirse ben şaşırmam” ifadelerini kullandı.

AİLESİNİ GÖNDERDİ, TEK YAŞIYOR

Muslera’nın 12 yıl İstanbul'da yaşadığı ailesini bu sezon başında Uruguay'a yolladığını belirten Küçük "Burada tek yaşıyor. Oradan kulüp satın aldı. Hem başkanlık yapıyor hem kaptanlık kalecilik yapıyor. 2 işi birlikte yapamazsın. Zaten sezon sonu gidecekti Muslera. Şimdi giderse ben şaşırmam. Muslera öyle bir karakter. O ıslığı Muslera kabullenir mi? Bilemiyorum" dedi.