Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Süper Kupa maçı öncesi Beşiktaş sözleri: "Çok iyi bir takım"

02 Ağustos 2024 15:57 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 16:05

Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray, yarın saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

OKAN BURUK: "BEŞİKTAŞ ÇOK İYİ BİR TAKIM, ÇOK İYİ TRANSFERLER YAPTI"

Bu mücadele öncesinde statta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "İki takım da burada olmayı hak etti. En çok kupa kazanan iki takımın mücadele edecek. Çok anlamlı, değerli bir kupa. Sezon başında olması bu ayrı bir heyecan. Herkes futbolu özledi. Herkesi stada bekliyoruz. Maçın kaliteli geçmesi için biz de saha içerisinde en iyi futbolu oynamaya çalışacağız. Rakibimizin de yeni oyuncuları katıldı. Oynadıkları son maçları analizi ettik. Çok iyi bir takım, çok iyi transferler yaptı. Hocaya da hoş geldin diyorum, hayırlı olsun. Çok kariyerli bir teknik adam. Yarınki maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Tekrar müzemize kupa götürmek istiyoruz. Geçen sene Süper Kupa'yı kazanmıştık. Bu sene de Süper Kupa'yı kazanıp tekrar kupayı müzemize götürmek istiyoruz. En önemli sakatlığın olmadığı bir maç olsun" diye konuştu.

"KAYBEDEN BU SENEYİ KAYBETMEYECEK"

İki takımın sezon başı olmasından dolayı yüzde 100 hazır olmadığını söyleyen Buruk, "Yüksek performans beklemek doğru olmaz. Burada kazanmak, kaybetmekten önemli, değerli ama kazanan bu seneyi kazanmayacak, kaybeden bu seneyi kaybetmeyecek. Burada oynayabileceğimiz oyun, futbol adına neler yapabileceğin üzerinde durmamız gerekiyor. Daha hazır olan oyuncuları tercih edeceğiz. Biz futbol olarak bu sene güzel şeyleri izlettirebileceğimizi göstermemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"BU SENE DAHA HAZIRIZ"

Geçen seneki kamplara göre bu sezonki kamp döneminin farklılarının sorulması üzerine sarı-kırmızılıların teknik direktörü şöyle cevap verdi:

"Bu yaz dönem daha çok oyuncu ile kamp yaptık. Takımımızda daha az değişim var. Sadece milli oyuncular ikinci kampta bizimle birlikte oldu. Beraber hazırlandık. Hazırlık dönemi zaten adı üstünde hazırlık dönemi. Hazırlık maçlarını hiçbir sonuç düşünmeden oynuyoruz. İlk defa bu hafta maç hafta yapıyoruz. Önceki senelere göre daha şanslıyız. Daha hazır şekilde oyuncularımız. Geçen sene 4-5 oyuncu kamp bittikten sonra katılmıştık. Bu sene daha hazırız, daha fazla birlikte çalışma fırsatı bulduk" ifadelerini kullandı.

Mücadelenin penaltılara gitmesi durumunda hatırlatılması üzerine Okan Buruk, "İki takım uzatmalara gitmesini istemez. Olursa da buna adapte olacağız. İki takım da 90 dakikada bitirmek isteyecektir. Oyuncularımız penaltı çalışmaları yapıyor. Geçen seneden beri beraber olduğumuz oyuncular, kimin iyi, kimin kötü penaltı attığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

YABANCI VAR CEVABI

Süper Kupa'nın VAR hakemi Türk olmasıyla ilgili gelen soruya ise Buruk, "Biz sadece maça bakıyoruz. VAR hakemi Türk de olsa yabancı da olsa bizim için fark etmiyor. Biz sahaya odaklanacağız. Yeni federasyon seçildi. Sadece futbolun konuşulduğu bir sezon olsun" değerlendirmesinde bulundu.

Süper Kupa'nın yeni formatıyla ilgili olarak ise 50 yaşındaki teknik adam, "İspanya, İtalya bu modeli uyguluyor. Takımların daha hazır olduğu bir dönemde oluyor. Takımlar için bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum" dedi.

"BÜYÜK TAKIM HOCALARININ ÜZERİNDE HER ZAMAN BASKI VARDIR"

Büyük takım hocalarının üzerinde her zaman baskı olduğunu ifade eden Okan Buruk, "İsterseniz 5 sene üst üste şampiyon olun, yeni sezon başlarken aynı beklenti olacak. Bu Galatasaray'da daha da fazladır. Galatasaray'da hiçbir zaman bahanelere sığınılmaz ve hep daha fazlasını ister. Baskı bizi dinamik tutuyor ve işimize daha çok odaklanmamızı sağlıyor. Geçen seneki yaşadığımız başarıyı bu sene de devam ettirmek istiyoruz. Kadromuzu koruduk, çok önemli oyuncularımız var. Transfer döneminde üzerimizde çok baskı oldu, bu baskı devam ediyor. Bu da taraftar sayımızla bağlantılı. Bu kadar büyük taraftarınız varsa bu kadar beklentinin olması da normal" diyerek sözlerini tamamladı.

FERNANDO MUSLERA: "ÖNÜMÜZDE TEKRAR ŞAMPİYONLUK VAR"

Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, "Çok mutluyuz. Burada sezona başlıyoruz. Önümüzde tekrar şampiyonluk var. Galatasaray’da birçok sene geçirdim. Sürekli Galatasaray’ın başarısı için mücadele ettik. Çok şükür birçok başarıya imza attık. Yarın ilk maçımız olacak. Şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Çok büyük bir rakibe karşı, büyük bir derbide Beşiktaş’a karşı mücadele edeceğiz. Çok çalıştık. Hazırlık dönemini çok iyi geçirdik. Amacımız için mücadele verdik. Yarın da bu amacımızın başlangıcı olacak" diye konuştu.

GİOVANNİ VAN BRONCKHORST SÖZLERİ

Beşiktaş’a karşı ellerinden geleni yapacaklarını belirten Muslera, "Ekstra motivasyon veriyor. Bu sefer de sezon başına geldi. Elimizden geleni yapacağız. Buradan kazanacağımız galibiyet bir sonraki maçları da etkileyecektir. Bizi pozitif motive edecektir. Birçok derbi oynadık. Yarın da harika bir atmosfer olacağını umuyorum. İyi bir maç ve iyi bir gösteri olmasını ümit ediyorum" şeklinde konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'un, 2010 FIFA Dünya Kupası’nda kendisine attığın golün hatırlatılması üzerine deneyimli kaleci, "2010 yılının en iyi golüydü. Onunla ilgili söylenecek bir şey yok" dedi.