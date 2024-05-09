Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Dünya yıldızı için görüşmeler başladı

09 May 2024 11:05 - Güncelleme : 09 May 2024 12:09

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa yürüyen Galatasaray, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Yönetim, dünyaca ünlü bir yıldıza kancayı taktı.

Sarı kırmızılı yönetim, eski gözdesi Paulo Dybala için yeniden düğmeye bastı.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Hem Roma ile hem de Arjantinli yıldızın menajeriyle görüşüp nabız yoklayan Cimbom, 30 yaşındaki hücum oyuncusunu kadrosuna katmak için her türlü fedakarlığı yapmaya kararlı.

PAULO DYBALA KİMDİR?

15 Kas 1993 Arjantin doğumlu olan Paulo Dybala, 2012 yazında ülkesinden ayrılıp Çizme'nin yolunu tutmuş ve Palermo'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmişti. 2015 yazında 41 milyon Euro bedelle İtalyan devi Juventus'un yolunu tutan Dybala, 2022'de ise bedelsiz olarak Roma'ya imza attı.

Arjantinli yıldız bu sezon Roma formasıyla çıktığı 37 maçta 16 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olan Dybala'nın kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.