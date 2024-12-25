Galatasaray transferde 'yeni Osimhen' harekatı başlattı! Değeri 95 milyon euro
Sezonu kapatan Icardi'nin yerine Osimhen'e partner arayan Galatasaray, transfer rotasını Fransa'ya çevirdi. 95 milyon euro değer biçilen PSG'yi yıldız hedefte. İşte detaylar..
Galatasaray transfer çalışmalarında bomba bir ismi gündemine aldı. Mauro Icardi'nin yaşadığı ağır sakatlık sonrası sezonu kapatmasının ardından Victor Osimhen'in yanına partner arayan sarı-kırmızılılar aradığı ismi Fransa'da buldu.
YARIM SEZONLUK KİRALAMA FORMÜLÜ
Sabah'ta yer alan habere göre Ligue 1 devi PSG'nin 95 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Eintracht Frankfurt'tan renklerine bağladığı Kolo Muani, Galatasaray'ın transfer listesinde ilk sırada yer alıyor.
26 yaşındaki golcüyü yarım sezonluğuna kiralamak isteyen Galatasaray yönetiminin girişimlere başladığı iddia edildi.
14 MAÇTA 2 GOL, 1 ASİSTİ VAR
Bu sezonun geride kalan bölümünde PSG formasıyla 14 resmi maçta 453 dakika forma giyen Muani, takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı sundu.