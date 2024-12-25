Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Galatasaray transferde 'yeni Osimhen' harekatı başlattı! Değeri 95 milyon euro

Galatasaray transferde 'yeni Osimhen' harekatı başlattı! Değeri 95 milyon euro

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: Sabah
25 Aralık 2024 11:07 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 11:11
Galatasaray transferde &#039;yeni Osimhen&#039; harekatı başlattı! Değeri 95 milyon euro

Sezonu kapatan Icardi'nin yerine Osimhen'e partner arayan Galatasaray, transfer rotasını Fransa'ya çevirdi. 95 milyon euro değer biçilen PSG'yi yıldız hedefte. İşte detaylar..

Galatasaray​ transfer çalışmalarında bomba bir ismi gündemine aldı. Mauro Icardi​'nin yaşadığı ağır sakatlık sonrası sezonu kapatmasının ardından Victor Osimhen'in yanına partner arayan sarı-kırmızılılar aradığı ismi Fransa'da buldu.

Galatasaray transferde 'yeni Osimhen' harekatı başlattı! Değeri 95 milyon euro - 1. Resim

YARIM SEZONLUK KİRALAMA FORMÜLÜ

Sabah'ta yer alan habere göre Ligue 1​ devi PSG'nin 95 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Eintracht Frankfurt'tan renklerine bağladığı Kolo Muani, Galatasaray'ın transfer listesinde ilk sırada yer alıyor.

26 yaşındaki golcüyü  yarım sezonluğuna  kiralamak isteyen Galatasaray yönetiminin girişimlere başladığı iddia edildi.

Galatasaray transferde 'yeni Osimhen' harekatı başlattı! Değeri 95 milyon euro - 2. Resim

14 MAÇTA 2 GOL, 1 ASİSTİ VAR

Bu sezonun geride kalan  bölümünde PSG formasıyla 14 resmi maçta 453 dakika forma giyen Muani, takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı sundu.

İlgili Haberler

Kaynak: Sabah
galatasaraymauro icardivictor osimhenligue 1

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...