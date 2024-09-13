Galatasaray ve Beşiktaş ile adı anılıyordu: Yusuf Yazıcı'nın menajerinden transfer açıklaması!

13 Eylül 2024 16:24 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 16:25

Türkiye'de transfer döneminin son saatlerine girilirken Galatasaray ve Beşiktaş ile adı anılan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın menajerinden flaş bir açıklama geldi.

Fransız ekibi Lille olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından transferin gözde isimlerinden olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın adı Süper Lig devleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın yanı sıra yurt dışından da birçok takımla anılıyordu.

MENAJERİ KONUŞTU

Türkiye'de yaz transfer döneminin bitimine saatler kala milli yıldızın temsilcisi de olan Cihan Yazıcı'dan flaş bir açıklama geldi.

"GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'I REDDETTİ"

Sports Digitale'ye konuşan Cihan Yazıcı, "Galatasaray ve Beşiktaş, Yusuf ile çok ilgilendi ama Yusuf ikisini de reddetti." dedi.

"TÜRKİYE'DE OYNAMAYI DÜŞÜNMÜYOR"

Cihan Yazıcı, 27 yaşındaki milli futbolcu için Galatasaray ve Beşiktaş ile herhangi bir görüşmeleri olmadığını belirterek, " Yusuf, Türkiye’de oynamayı düşünmüyor.” ifadelerini kullandı.