Galatasaray ve Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
06 Ağustos 2024 19:43 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 19:45
Galatasaray ve Beşiktaş, Süper Kupa maçındaki saha olayları sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.
TFF Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ve Galatasaray'ı Süper Kupa maçındaki saha olayları sebebiyle PFDK'ya sevk etti.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Hukuk Müşavirliği’nce 06.08.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 03.08.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 03.08.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
Kaynak: tgrthaber.com