Galatasaray, Wilfried Zaha'nın boşluğunu Brezilya'dan dolduruyor! Jhon Arias için yapılan teklif ortaya çıktı

13 Ağustos 2024 10:43 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 10:44

Galatasaray'da Wilfried Zaha dönemi sona eriyor.

Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin altında kalan tecrübeli yıldız, İngiltere'ye dönmeye hazırlanıyor.

Zaha'nın Leicester City'ye kiralık transferinin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi beklenirken, Okan Buruk da alternatif isimlere yöneldi.

GALATASARAY'DAN ARİAS HAREKATI

Zaha'nın ayrılmaya hazırlanmasıyla Galatasaray'ın listesine Jhon Arias girdi.

Okan Buruk'un ısrarla istediği Kolombiyalı futbolcu için sarı-kırmızılılar, Fluminense'ye resmi teklifini iletti.

10 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray, Jhon Arias için 10 milyon euroluk teklif yaptı.

Jhon Arias'ın Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı haber detayında yer aldı.

FLUMİNENSE 15 MİLYON EURO İSTİYOR

Fluminense'nin Arias için 15 milyon euro istediği haber detayında yer aldı.

Hızı ve tekniğiyle dikkat çeken kanat oyuncusu, Copa America'da gösterdiği etkili performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

34 MAÇTA 8 GOL-6 ASİST

Geçtiğimiz sezon Fluminense formasıyla 34 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu 8 gol, 6 asistlik skor katkısı verdi.

Güncel bonservis değeri 14 milyon euro olan Jhon Arias'ın Fluminense ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.