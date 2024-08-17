Galatasaray Y.K Üyesi İbrahim Hatipoğlu VAR’dan dönen gole tepki gösterdi!

17 Ağustos 2024 00:22 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 00:25

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşılaştı. Karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazanırken Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, VAR’dan dönen gol nedeniyle tepki gösterdi.

"GÜZEL BİR MAÇ İZLEDİK"

Maç sonu basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, her iki takımı da tebrik etti. Hatipoğlu, “Öncelikle her iki takımı da tebrik ediyorum. Sezon başı için maçlar zor olur. Hazırlıklar henüz tamamlanmış kadrolar kurulurken güzel bir lig maçı izledik. Hem kendi takımızı aldıkları galibiyetten dolayı oyuncularımızı, teknik heyetimizi ve özellikle de taraftarımızı kutluyorum. Geçen sene buradan şampiyon dönmüştük. Bugün de galibiyetle ayrıldığımız için de son derece mutluyum” şeklinde konuştu.

"ANLAMIŞ DEĞİLİZ"

VAR incelemesin ardından iptal edilen gol hakkında da konuşan Hatipoğlu, “Takipçisi olacağız” diyerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bugün çok genç bir hakemin iyi yönettiği bir maçta VAR’dan bir müdahale ile bence hakemin performansına gölge düşürüldü. VAR’daki hakem kardeşimiz bu sezon atletik performans testlerini geçemediği için VAR’a atanmış. Ama inanıyorum ki sadece atletik performans testlerini değil VAR ile alakalı bir teste tabii tutulsa onu da geçemeyecek bir hakem. Hiç akıl almayacak bir şekilde bu pozisyon iptal edildi. VAR’ın müdahalesinin hiç gerekmediği bir pozisyon. Defalarca izledik ne var diye. Fiziksel bir temasın bile olmadığı çok net bir şekilde bizim oyuncumuzun temas ettiği bir topa nasıl bir VAR çağırması ile gol iptal edildi anlamış değiliz. Federasyon başkanımız sezon başında VAR hakemlerinin hata yapma lüksleri yok demişti. Bende burada federasyon başkanımızın bu VAR hakemi ile ilgili yaptırımlarını ve düşüncelerini merakla bekliyorum. Takipçisi olacağız.”

Lig maçlarının ertelenmesini doğru bulduğunu vurgulayan Hatipoğlu, şöyle devam etti:

"Bizim için lig maçının ertelenme kararı uygun bir karardı. Tüm takımlar için sezon başında uygun bir karar oldu. İki eleme çamından da güzel skorlarla ayrılacağımıza ve Şampiyonlar Ligi müziğini bir kez daha stadımızda çaldıracağımıza inanıyoruz. Zaha şu anda bizim oyuncumuz. Transfer döneminde bazen bu tip şeyler olabiliyor. Şartlar nasıl gelişir bilmiyoruz ama yarından itibaren takımımızla antrenmanlarda olacak."