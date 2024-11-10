Galatasaray yönetiminden Icardi için flaş karar! Gidiyor

10 Kasım 2024 10:53 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 11:12

Son dakika Galatasaray haberleri: Tottenham karşılaşmasında sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi için sarı-kırmızı yönetimden dikkat çeken bir hamle geldi. Icardi ülkesine gidiyor! İşte detaylar...

Wanda Nara, Mauro Icardi ile mesajlaşmalarını paylaştı! 'Sen benim prensesimsin...'

Wanda Nara, Mauro Icardi ile mesajlaşmalarını paylaştı! 'Sen benim prensesimsin...'

Galatasaray - Tottenham maçında dizinden sakatlanan ve sezonu kapattığı belirtilen Icardi'nin MR'ında sağ diz ön çapraz bağında kopma ve menisküs hasarı tespit edilmişti. Tedavi süreciyle ilgili net bir plan henüz oluşturulmazken, futbolcunun önümüzdeki dönemde nasıl bir yol haritası izleyeceği belirsizliğini koruyordu. Bu konuda Galatasaray yönetiminden flaş bir karar çıktı.

İZİN İSTEDİ VE GİDİYOR

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, sezonu kapatan ve yeni sezon hazırlık kampına ancak temmuz ayında yetişmesi beklenen Icardi, yönetimden ülkesine gitmek için izin talep etti. Futbolcu, öncelikle dizindeki ödemin geçmesini bekleyecek ve ardından Arjantin’de sağlık kontrollerine tabi tutulacak, bir süre dinlenmeye çekilecek.

AMELİYAT MASASINA YATACAK

Ameliyat kararı ise ilerleyen günlerde alınacak ve 31 yaşındaki golcünün İtalya ya da Arjantin’de operasyon geçirme olasılığı bulunuyor. Galatasaray yönetimi, Icardi’nin psikolojik iyileşme sürecinde ona destek olmak amacıyla, başarılı futbolcunun ülkesine gitmesine onay verdi. Icardi’nin bugün Arjantin’e hareket edeceği belirtiliyor.