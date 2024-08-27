Galatasaray - Young Boys maçı 11'ler belli oldu!
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında evinde İsviçre takımı Young Boys ile karşı karşıya geliyor. İlk maç 3-2'lik skorla Young Boys lehine sona ermişti. Karşılaşmanın 11'leri açıklandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup bileti için play-off turu rövanşında temsilcimiz Galatasaray kritik Young Boys maçına çıkıyor.
Turun ilk karşılaşması İsviçre'de oynanmıştı ve sahadan 3-2'lik skorla İsviçre takımı Young Boys lehine sonuçlanmıştı.
11'LER BELLİ OLDU
Galatasaray: Muslera, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Nelsson, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Batshuayi, Icardi
Young Boys: Keller, Hadjam, Zoukrou, Ugrinic, Colley, Camara, Niasse, Blum, Lauper, Ganvoula, Monteiro
Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı ilk maçta görmüş olduğu kırmızı kart sebebiyle rövanş karşılaşmasında süre alamayacak.
OKAN BURUK CEZALI DURUMDA
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys müsabakalarında yedek kulübesindeki yerini alamayacak. İsviçre ekibi Young Boys ile yapılan ilk maçı tribünden izleyen tecrübeli teknik adam, rövanşta da yedek kulübesindeki yerini alamayacak.