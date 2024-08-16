Galatasaray, Young Boys maçı için kadrosunu bildirdi
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ağustos 2024 23:33 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 23:29
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaşacağı İsviçre ekibi Young Boys maçı öncesinde kadrosunu bildirdi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaşacağı Young Boys maçı öncesinde geniş kadrosunu bildirdi.
Galatasaray'ın kadrosunda yer alan isimler:
Muslera, Günay, Batuhan Ahmet Şen, Davinson, Dubois, Derrick Köhn, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Sara, Ziyech, Torrenra, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Mertens, Yunus Akgün, Zaha, Batshuayi, Barış Alper Yılmaz
Sarı-kırmızılı takım Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçını 21 Ağustos Çarşamba günü İsviçre deplasmanında oynayacak. İkinci karşılaşma ise 27 Ağustos Salı günü İstanbul'da yapılacak.
Kaynak: tgrthaber.com