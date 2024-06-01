Galatasaray, Zaha için İngiliz devinden istediği bonservis ortaya çıktı!
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Fanatik
01 Haziran 2024 17:14 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 17:20
Galatasaray'a sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak beklenen katkı alınamayan Wilfried Zaha'nın bonservisini belirledi. Sarı-kırmızılıların, Fildişi Sahilli futbolcuyu isteyen West Ham United'dan talep ettiği rakam ortaya çıktı. İşte detaylar...
İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'ın talip olduğu iddia edilen Wilfried Zaha için Galatasaray'ın belirlediği bonservis rakamı ortaya çıktı.
GALATASARAY 10 MİLYON EURO İSTİYOR
Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray, West Ham United'dan Zaha için 10 milyon Euro talep ediyor.
Transferin gerçekleşmesi durumunda sarı-kırmızılılar hem istediği verimi alamadığı Zaha'nın yüksek maliyetinden kurutulacak hem de bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı futbolcudan kasasına para girecek.
42 MAÇTA 10 GOL-5 ASİST
Wilfried Zaha bu sezon Galatasaray formasıyla 42 maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol atarken 5 de asist yaptı.
Kaynak: Fanatik