Galatasaray, Zaha için İngiliz devinden istediği bonservis ortaya çıktı!

01 Haziran 2024 17:14 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 17:20

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'ın talip olduğu iddia edilen Wilfried Zaha için Galatasaray'ın belirlediği bonservis rakamı ortaya çıktı.

GALATASARAY 10 MİLYON EURO İSTİYOR

Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray, West Ham United'dan Zaha için 10 milyon Euro talep ediyor.

Transferin gerçekleşmesi durumunda sarı-kırmızılılar hem istediği verimi alamadığı Zaha'nın yüksek maliyetinden kurutulacak hem de bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı futbolcudan kasasına para girecek.

42 MAÇTA 10 GOL-5 ASİST

Wilfried Zaha bu sezon Galatasaray formasıyla 42 maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol atarken 5 de asist yaptı.