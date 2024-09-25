Galatasaray'a 21'lik sambacı: Aranan orta saha Brezilya'da bulundu!

25 Eylül 2024 11:39 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 11:40

Galatasaray, yaz transfer döneminde gerçekleştiremediği orta saha takviyesini devre arasında yapmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki Brezilyalı orta saha Matheus Martinelli'ye kanca attı. İşte detaylar...

Yaz transfer​ döneminin sonunda orta alana takviye yapmak için büyük uğraş veren Galatasaray​, transferde mutlu sona ulaşmayı başaramamıştı. Cimbom, devre arası transfer dönemi için planını belirledi.

MATHEUS MARTİNELLİ'YE YAKIN TAKİP

Sabah'ta yer alan habere göre; Bu sezon genç oyuncular üzerine yoğunlaşan yönetim, Fluminense​ formasını giyen Matheus Martinelli Lima'yı yakın takibe aldı.

GALATASARAY SCOUTLARI CANLI İZLEDİ

Scout ekibinden iki yetkilinin, yaklaşık 1 yıldır gözlem altında tutulan 21 yaşındaki Brezilyalı yıldızı canlı olarak izlediği belirtildi. Martinelli'nin 3 maçının takip edildiği ve genç futbolcuyla alakalı geniş bir raporun teknik heyete sunulduğu ifade edildi.

DEVRE ARASI TRANSFER GİRİŞİMİ OLABİLİR

Orta alanda 6 ve 8 numara pozisyonlarının yanı sıra stoper bölgesinde de forma giyebilen Martinelli ile ilgili devre arasında ya da sezon sonunda girişim olabileceği öne sürüldü.

PİYASA DEĞERİ 9 MİLYON EURO

Avrupa'da çok sayıda kulübün takibinde olan Sambacı orta sahanın güncel piyasa değeri 9 milyon euro civarında gösteriliyor. Fluminense'nin bonservis pazarlıklarında daha yüksek bir rakam talep edebileceği ifade ediliyor.

1.5 YIL SÖZLEŞMESİ KALDI

Bu sezon 44 maçta forma giyen ve 1 gol atan Martinelli'nin kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2026'da sona eriyor.