Galatasaray'a 21'lik sambacı: Aranan orta saha Brezilya'da bulundu!
Galatasaray, yaz transfer döneminde gerçekleştiremediği orta saha takviyesini devre arasında yapmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki Brezilyalı orta saha Matheus Martinelli'ye kanca attı. İşte detaylar...
Yaz transfer döneminin sonunda orta alana takviye yapmak için büyük uğraş veren Galatasaray, transferde mutlu sona ulaşmayı başaramamıştı. Cimbom, devre arası transfer dönemi için planını belirledi.
MATHEUS MARTİNELLİ'YE YAKIN TAKİP
Sabah'ta yer alan habere göre; Bu sezon genç oyuncular üzerine yoğunlaşan yönetim, Fluminense formasını giyen Matheus Martinelli Lima'yı yakın takibe aldı.
GALATASARAY SCOUTLARI CANLI İZLEDİ
Scout ekibinden iki yetkilinin, yaklaşık 1 yıldır gözlem altında tutulan 21 yaşındaki Brezilyalı yıldızı canlı olarak izlediği belirtildi. Martinelli'nin 3 maçının takip edildiği ve genç futbolcuyla alakalı geniş bir raporun teknik heyete sunulduğu ifade edildi.
DEVRE ARASI TRANSFER GİRİŞİMİ OLABİLİR
Orta alanda 6 ve 8 numara pozisyonlarının yanı sıra stoper bölgesinde de forma giyebilen Martinelli ile ilgili devre arasında ya da sezon sonunda girişim olabileceği öne sürüldü.
PİYASA DEĞERİ 9 MİLYON EURO
Avrupa'da çok sayıda kulübün takibinde olan Sambacı orta sahanın güncel piyasa değeri 9 milyon euro civarında gösteriliyor. Fluminense'nin bonservis pazarlıklarında daha yüksek bir rakam talep edebileceği ifade ediliyor.
1.5 YIL SÖZLEŞMESİ KALDI
Bu sezon 44 maçta forma giyen ve 1 gol atan Martinelli'nin kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2026'da sona eriyor.
Galatasaray'ın bu transferi iyi olabilir, genç ve yetenekli bir oyuncuymuş gibi görünüyor Umarım takımda kendini kanıtlar