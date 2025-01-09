Galatasaray'a bir gönderme de Mourinho'dan! Crespo üzerinden dalga geçti

09 Ocak 2025 13:19 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 13:31

Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile oynadığı maça ilişkin bir paylaşım da Jose Mourinho'dan geldi. Sarı-Lacivertlilerin hocası, maçtaki tartışmalı penaltı kararını Crespo'ya gönderdiği mesajla tiye aldı.

Bir tepki de Başakşehir'den! Galatasaray'a çalınmayan penaltı gündemden düşmüyor

Bir tepki de Başakşehir'den! Galatasaray'a çalınmayan penaltı gündemden düşmüyor

Ziraat Türkiye Kupası​ C Grubu​'nda Galatasaray​ ile Başakşehir​'in 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın hakem yönetimine ilişkin spekülasyonlar sürüyor. Ev sahibi ekipten Miguel Crespo'nun Galatasaray stoperi Abdülkerim Bardakcı ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldığı pozisyon penaltı tartışmalarına neden olmuştu.

MOURINHO'DAN OLAY PAYLAŞIM

Abdülkerim'in rakibine ayağının tabanıyla yaptığı müdahaleyi penaltı olarak değerlendirmeyen Hakem Ali Şansalan büyük tepki çekerken, tartışmalara katılan son isim Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho oldu. Tecrübeli çalıştırıcı Instagram hesabından, pozisyonun görüntüsüne yer vererek yaptığı paylaşıma, "Sevgili Miguel Crespo, umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondandır" notunu iliştirdi.

İLK TEPKİ FENERBAHÇE'DEN GELMİŞTİ

Maçtaki hakem yönetimine ilk tepki de dün gece maçın hemen ardından Fenerbahçe'den gelmişti. Sarı-Lacivertliler sosyal medyadan sarı-kırmızı bir şeridin üzerine yerleştirilmiş bir hakem düdüğü görseli paylamış ve "Lig, kupa gözetmeksizin kayrılan takımın, maç seçmeyen hakem kadrosundan bir Ali Şansalan resitali…Sorarlarsa “en mağdur biziz” dersiniz!" mesajına yer vermişti.

Başakşehir Futbol Kulübü de bugün Miguel Crespo'nun gol sevinci ile hakem kararına bir göndermede bulunmuştu.