Galatasaray'a büyük müjde! Başkan Dursun Özbek bizzat açıkladı

25 Aralık 2024 13:34 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 13:47

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek sponsorluk anlaşması için düzenlenen imza töreninde camianın uzun süredir beklediği müjdeyi verdi. İşte detaylar...

Galatasaray​'da Başkan Dursun Özbek, düzenlenen sponsorluk​ töreninde gündeme dair önemli açıklamalar yaparken, Bankalar Birliği​ ile yaptıkları anlaşmaya ilişkin de konuştu. Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol ve Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımları'nın sponsorluk anlaşmaları için düzenlen törende konuşan Başkan Özbek, Bankalar Birliği'nden çıkmak için yürüttükleri çalışmaların sonuna geldiklerini duyururken tesisleşme konusuna önemli bir müjde verdi.

"TÜM BRANŞLAR BİR ARAYA TOPLANIYOR"

Galatasaray'da mevcut önemli bir eksiğin giderilmesi için yoğun çalışma yürüttüklerini ifade eden Özbek "Bu eksik nedir, tesisleşme. Son 50 senede eksiğimiz mevcut. Tesislerimizin yenilenmesi ve belli bir merkezde toplanması lazım. Florya'daki kamp tesisi ve akademiyi stadımıza yakın olan Kemerburgaz'a taşıdık. Özellikle futbol takımımızla ilgili tesisimiz bitti gibi. Çok yakında oraya taşıyacağız. Akademi binasının temelini de çok yakında atacağız. Vadi İstanbul'a inen bölgede bir arazimiz var. Bu araziye basketbol, voleybol, yüzme tesislerimizi getireceğiz. Amacımız Galatasaray'ı modern tesise taşımak. Tüm aktivitelerimizi bir araya toplamak istiyoruz. Bu güç katacaktır. Burada da çalışmalarımız son aşamaya geldi. Yakında da inşallah temel atma töreniyle camiamıza müjdeyi vermek istiyorum" dedi.

"FAİZ YÜKÜ SONA ERİYOR"

Sponsorlardan her konuda destek aldıklarını belirten Özbek, şunları söyledi: "Sadece transferle ilgili değil. Galatasaray Spor Kulübü'nün her branşta bir transfer politikası var. Sponsorlarımızla girdiğimiz ilişki onun ötesinde bir ilişki. Hedefimiz Galatasaray'ı borç yükünden kurtarmak. Projelerin sonuna geldik. Özellikle Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmayı sonlandırmak istiyoruz. Faiz yükünden kurtulmak maksadıyla konsorsiyumla yapılan yapılandırma anlaşmamızı sonlandırmak için faaliyetlerimizin sonuna geldik."