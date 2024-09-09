Galatasaray'a Dina Ebimbe transferinde kötü haber!

09 Eylül 2024 14:06 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 14:07

Orta saha transferi için uğraşlarını sürdüren Galatasaray için Fransa'dan yeni bir iddia ortaya atıldı. 23 yaşındaki Dina Ebimbe'nin sarı-kırmızılıların teklifiyle ilgili kararını verdiği iddia edildi. İşte detaylar...

Transfer döneminin sonuna gelinirken çalışmalarına hız veren Galatasaray'ın Frankfurt forması giyen Dina Ebimbe'ye kanca attığı öne sürülmüştü. "DİNA EBİMBE GALATASARAY'I REDDETTİ!" Le Parisien'de yer alan habere göre; Dina Ebimbe, Galatasaray'ın teklifini reddetti. Haberde 23 yaşındaki Fransız orta sahanın Galatasaray'da forma giymek istemediği belirtildi. 3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR Dina Ebimbe geçtiğimiz sezon Eintracht Frankfurt formasıyla 44 maça çıkarken 10 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro civarında gösterilen genç oyuncunun takımıyla olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona eriyor. İlgili Haberler Galatasaray'a Mauro Icardi'den kötü haber! Sahalara dönüşü uzadı Galatasaray iç transferde gaza bastı: 7 isimle zamlı yeni sözleşme yapılacak!