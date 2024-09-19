Galatasaray'a Fenerbahçe derbi öncesi Icardi müjdesi: Tedavisi sona erdi

19 Eylül 2024 00:47 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 00:49

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılarda sakatlığı bulunan Arjantinli golcü Mauro Icardi'den gelen haber sevindirdi.

Fenerbahçe Galatasaray'ı 7 kuruma şikayet etti! 'İllegal gelir' ve 'vergi kaçırma' suçlaması

Fenerbahçe Galatasaray'ı 7 kuruma şikayet etti! 'İllegal gelir' ve 'vergi kaçırma' suçlaması

Son 2 sezonda gösterdiği performansla Galatasaray​'ın şampiyonluklarında büyük pay sahibi olan Mauro Icardi​, Süper Lig​'in 4. haftasında oynanan ve sarı kırmızılıların 5-1'lik galibiyetiyle tamamlanan Adana Demirspor​ maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

TEDAVİ İÇİN ARJANTİN'E GİTMİŞTİ

Ligin son gol kralı ünvanının sahibi Icardi, maçın ilk yarısında bacağını tutarak kendini yere bırakmış, sahada yapılan tedavi sonrasında oyundan alınmıştı. Özel izin alarak Arjantin'e giden yıldız golcünün tedavisi bir süredir ülkesinde devam ediyordu.

İSTANBUL'A DÖNDÜ

Sakatlığı nedeniyle ülkesi Arjantin'de tedavi gören Mauro Icardi, Galatasaray'ın cumartesi günü Fenerbahçe​ ile deplasmanda oynayacağı derbi öncesi İstanbul'a döndü. Icardi'nin tedavisinin İstanbul'da devam edeceği öğrenilirken, yıldız futbolcunun derbi öncesi takımla bir araya gelmesi yüzleri güldürdü.

ICARDI FENERBAHÇE DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, dün akşam oynanan Gaziantep FK maçından sonra yaptığı açıklamada Icardi'nin sağlık durumuna ilişkin konuşup, Fenerbahçe derbisinde kesinlikle forma giyemeyeceğini açıkladı.

Icardi'nin tedavisinin sürdüğünü belirten Buruk, "Şu anda oynayabilecek durumda değil. Antrenmanlara çıkacak ama oynaması için çok erken. Onun tam olarak iyileşmesi ve takımla antrenmanlara başlayabilmesi için bir hafta, 10 gün süreye ihtiyacı olacak. Fenerbahçe maçında kesinlikle olmayacak" ifadelerini kullandı.