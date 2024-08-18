Galatasaray'a gözdağı! Young Boys Şampiyonlar Ligi öncesi rakibine 10 gol attı
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
18 Ağustos 2024 18:05 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 18:11
Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray'ı evinde misafir edecek Young Boys, bu karşılaşma öncesinde oynadığı İsviçre Kupası maçını 10-0 kazandı.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi İsviçre takımı Young Boys, İsviçre Kupası 1. tur maçında 5. Lig takımı Printse-Nendaz'a konuk oldu. Zayıf rakibini 10-0 yenen konuk takım kupada ikinci tura yükseldi.
Galatasaray, Young Boys ile 21 Ağustos Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında kozlarını paylaşacak. Karşılaşmanın rövanşı ise 27 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da olacak.
Kaynak: tgrthaber.com