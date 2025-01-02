Galatasaray'a Icardi'den bu kez müjde var! Teknik heyetle görüştü, tarih verdi

02 Ocak 2025 10:29 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 10:40

Galatasaray'a Tottenham maçında sakatlanan ve sezonu kapattığı belirtilen Icardi'den müjdeli haber geldi. Yıldız futbolcu, teknik heyetle görüşerek dönüş tarihi verdi. İşte detaylar...

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Mauro Icardi'den Galatasaray taraftarını üzecek haber geldi! Bir daha geri dönmeyebilir

Mauro Icardi'den Galatasaray taraftarını üzecek haber geldi! Bir daha geri dönmeyebilir

Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçında sakatlanan ve sezonu kapattığı belirtilen Arjantinli golcü Mauro Icardi sevindirici bir haber yolladı.

ÇOK DAHA ERKEN DÖNEBİLİR

Sağ diz çapraz bağı kopan yıldız futbolcu kendisine uygulanan tedaviye çabuk yanıt verdi. Hızlı bir iyileşme gösteren Icardi'nin kısa bir süre içerisinde İstanbul’a dönerek kulüp doktoru Yener İnce ve ekibine görünmeye hazırlandığını bildirdiği öğrenildi.

Yapılacak kontrol sonrası tecrübeli forvetin sahalara döneceği tarihin daha erkene çekilme ihtimali doğdu.

TEKNİK HEYETLE GÖRÜŞME

İstanbul seyahati öncesi Galatasaray teknik heyetiyle bir görüşme yapan Icardi’nin, mayıs kayına kadar bekleyemeyeceğini belirttiği takımı büyük hedeflere yürürken yalnız bırakmak istemediğini söylediği iddia edildi.

AYRILIK İDDİASI KAFA KARIŞTIRMIŞTI

Önceki gün İspanya basınında çıkan haberlerde, Icardi'ye Avrupa'dan 5 takımın talip olduğu, oyuncunun da Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak baktığı öne sürülmüştü.