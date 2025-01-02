Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Galatasaray'a Icardi'den bu kez müjde var! Teknik heyetle görüştü, tarih verdi

Galatasaray'a Icardi'den bu kez müjde var! Teknik heyetle görüştü, tarih verdi

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: Fanatik
02 Ocak 2025 10:29 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 10:40
Galatasaray&#039;a Icardi&#039;den bu kez müjde var! Teknik heyetle görüştü, tarih verdi

Galatasaray'a Tottenham maçında sakatlanan ve sezonu kapattığı belirtilen Icardi'den müjdeli haber geldi. Yıldız futbolcu, teknik heyetle görüşerek dönüş tarihi verdi. İşte detaylar...

Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçında sakatlanan ve sezonu kapattığı belirtilen Arjantinli golcü Mauro Icardi sevindirici bir haber yolladı.

ÇOK DAHA ERKEN DÖNEBİLİR

Sağ diz çapraz bağı kopan yıldız futbolcu kendisine uygulanan tedaviye çabuk yanıt verdi. Hızlı bir iyileşme gösteren Icardi'nin kısa bir süre içerisinde İstanbul’a dönerek kulüp doktoru Yener İnce ve ekibine görünmeye hazırlandığını bildirdiği öğrenildi.

Yapılacak kontrol sonrası tecrübeli forvetin sahalara döneceği tarihin daha erkene çekilme ihtimali doğdu.

Galatasaray'a Icardi'den bu kez müjde var! Teknik heyetle görüştü, tarih verdi - 1. Resim

TEKNİK HEYETLE GÖRÜŞME

İstanbul seyahati öncesi Galatasaray teknik heyetiyle bir görüşme yapan Icardi’nin, mayıs kayına kadar bekleyemeyeceğini belirttiği takımı büyük hedeflere yürürken yalnız bırakmak istemediğini söylediği iddia edildi.

AYRILIK İDDİASI KAFA KARIŞTIRMIŞTI

Önceki gün İspanya basınında çıkan haberlerde, Icardi'ye Avrupa'dan 5 takımın talip olduğu, oyuncunun da Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak baktığı öne sürülmüştü.

İlgili Haberler

Kaynak: Fanatik

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...