Galatasaray'da Mauro Icardi şoku! Sakatlık durumu belli oldu

08 Kasım 2024 11:59 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 12:22

Son dakika haberi: Galatasaray'ın dün akşam Tottenham'a karşı oynadığı maçta sakatlanan Mauro Icardi'den kötü haber geldi. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Arjantinli golcünün sezonu kapattığı açıklandı.

UEFA ülke puanına en çok katkı yapan takım! Bu sezon en çok puan Galatasaray'dan geldi

UEFA ülke puanına en çok katkı yapan takım! Bu sezon en çok puan Galatasaray'dan geldi

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında dün akşam evinde Tottenham'ı konuk eden Galatasaray, rakibini 3-2 mağlup ederek önemli bir zafer elde etti. Ancak Mauro Icardi'nin sakatlanarak oyundan çıkması moralleri bozdu. Arjantinli golcünün sağlık durumuna ilişkin kötü haber geldi.

OYUNDAN SEDYEYLE ÇIKTI

Mücadelenin 81. dakikasında Tottenham kalecisi Fraser Forster’e pres yaparken bir anda kendini yere bırakan Mauro Icardi, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Sedyeyle oyundan çıkan Icardi'nin yerine Belçikalı Michy Batshuayi girdi.

GALATASARAY SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Galatasaray Futbol A Takımı Doktoru Yener İnce, dün akşam maçın ardından yaptığı açıklamada yıldız oyuncunun ağrıları olduğunu, durumunun yarın çekilecek MR'ın ardından belli olacağını belirtmişti. Sarı kırmızılı kulüpten Icardi'nin sağlık durumuyla ilgili bugün yeni bir açıklama geldi.

MAURO ICARDI AMELİYAT EDİLECEK

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: