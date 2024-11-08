Galatasaray'da Mauro Icardi şoku! Sakatlık durumu belli oldu
Son dakika haberi: Galatasaray'ın dün akşam Tottenham'a karşı oynadığı maçta sakatlanan Mauro Icardi'den kötü haber geldi. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Arjantinli golcünün sezonu kapattığı açıklandı.
UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında dün akşam evinde Tottenham'ı konuk eden Galatasaray, rakibini 3-2 mağlup ederek önemli bir zafer elde etti. Ancak Mauro Icardi'nin sakatlanarak oyundan çıkması moralleri bozdu. Arjantinli golcünün sağlık durumuna ilişkin kötü haber geldi.
OYUNDAN SEDYEYLE ÇIKTI
Mücadelenin 81. dakikasında Tottenham kalecisi Fraser Forster’e pres yaparken bir anda kendini yere bırakan Mauro Icardi, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Sedyeyle oyundan çıkan Icardi'nin yerine Belçikalı Michy Batshuayi girdi.
GALATASARAY SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI
Galatasaray Futbol A Takımı Doktoru Yener İnce, dün akşam maçın ardından yaptığı açıklamada yıldız oyuncunun ağrıları olduğunu, durumunun yarın çekilecek MR'ın ardından belli olacağını belirtmişti. Sarı kırmızılı kulüpten Icardi'nin sağlık durumuyla ilgili bugün yeni bir açıklama geldi.
MAURO ICARDI AMELİYAT EDİLECEK
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"UEFA Avrupa Ligi’nin dördüncü haftasındaki Tottenham karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Mauro Icardi’nin sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır."