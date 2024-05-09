Galatasaray'a kötü haber! Okan Buruk'a 2 maç men cezası

09 May 2024 16:14 - Güncelleme : 09 May 2024 16:28

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag'a elendiği maçın ardından hakem Anthony Taylor'a itiraz ettiği için kırmızı kart gören Okan Buruk'un cezası belli oldu.

UEFA, sarı kırmızılıların başarılı teknik direktörüne verilen 2 maçlık men cezasını onadı. Ayrıca, maçta kırmızı kart gören Kaan Ayhan'ın da 1 maçlık cezasının onandığı belirtildi.

Maç ve performans analisti Serhat Doğan'a saldırı nedeniyle 3 maç men cezası verilmişti. Bu cezaya yapılan itirazın da reddedildiği ve cezanın onandığı duyuruldu.

NE OLMUŞTU?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray deplasmanda Sparta Prag'a 4-1 yenilerek Avrupa'ya veda etti.

Maçın son düdüğünün ardından iki takım futbolcuları ve teknik ekip arasında arbede yaşandı.

Çıkan olaylar sonrası hakem Anthony Taylor'ın kırmızı kartına başvurdu. Sarı kırmızlı takımın teknik direktörü Okan Buruk kırmızı kart gören isim oldu.