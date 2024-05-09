Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Galatasaray'a kötü haber! Okan Buruk'a 2 maç men cezası

Galatasaray'a kötü haber! Okan Buruk'a 2 maç men cezası

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com.tr
09 May 2024 16:14 - Güncelleme : 09 May 2024 16:28
Galatasaray&#039;a kötü haber! Okan Buruk&#039;a 2 maç men cezası

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa yürüyen Galatasaray'a kötü bir haber geldi. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'a verilen 2 maçlık men cezası onandı.

Galatasaray'ın UEFA  Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag'a elendiği maçın ardından hakem Anthony Taylor'a itiraz ettiği için kırmızı kart gören Okan Buruk'un cezası belli oldu.

UEFA, sarı kırmızılıların başarılı teknik direktörüne verilen 2 maçlık men cezasını onadı. Ayrıca, maçta kırmızı kart gören Kaan Ayhan'ın da 1 maçlık cezasının onandığı belirtildi.

Maç ve performans analisti Serhat Doğan'a saldırı nedeniyle 3 maç men cezası verilmişti. Bu cezaya yapılan itirazın da reddedildiği ve cezanın onandığı duyuruldu.

Galatasaray'a kötü haber! Okan Buruk'a 2 maç men cezası - 1. Resim

NE OLMUŞTU?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray deplasmanda Sparta Prag'a 4-1 yenilerek Avrupa'ya veda etti.

Maçın son düdüğünün ardından iki takım futbolcuları ve teknik ekip arasında arbede yaşandı.

Çıkan olaylar sonrası hakem Anthony Taylor'ın kırmızı kartına başvurdu. Sarı kırmızlı takımın teknik direktörü Okan Buruk kırmızı kart gören isim oldu.

Kaynak: Tgrthaber.com.tr
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...