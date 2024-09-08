Galatasaray'a Mauro Icardi'den kötü haber! Sahalara dönüşü uzadı

08 Eylül 2024 13:49 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 13:55

Adana Demirspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Arjantinli golcünün sağ üst arka adale grubunda 2. derece kısmi yırtık tespit edilmişti. Deneyimli yıldızın sahalardan 1 ay sahaya çıkamayacağı öngörülse de bu sürenin daha uzun olabileceği iddia edildi. İşte detaylar...

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Milli aradan sonra Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Galatasaray'a Mauro Icardi'den kötü haber geldi.

"ADALESİNDE 2. DERECE ZORLANMA, KANAMA VE KISMİ YIRTIK TESPİT EDİLDİ"

Arjantinli oyuncu, Adana Demirspor karşılaşmasının 25. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp resmi internet sitesinden başarılı golcünün durumuyla ilgili "Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasındaki Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen futbolcumuz Mauro Icardi'nin tedavisine başlanmıştır." açıklamasını yapmıştı.

MAURO ICARDİ'NİN DÖNÜŞÜ 1.5 - 2 AY SÜREBİLİR!

Fanatik'te yer alan habere göre; 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen Arjantinli yıldızın sakatlığını atlatması 1.5-2 ay sürebilir.

Yıldız oyuncu, bu sezon Süper Lig'e çıktığı 3 maçta 1 gol ve 1 asist katkısı yaptı.

VİCTOR OSIMHEN TEK FORVET

Teknik direktör Okan Buruk'un çift forvet planı için Mauro Icardi'nin dönüşünü bekleyeceği ifade edilirken yeni transfer Victor Osimhen'in tek santrfor olarak ilk 11'de yer alması bekleniyor.