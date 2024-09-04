Galatasaray'a Sergio Oliveira müjdesi: Yeni takımına imzayı attı!
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
04 Eylül 2024 09:30 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 09:38
Galatasaray'da gözden çıkarılmasına rağmen ayrılma konusunda direnen Sergio Oliveira, komşuya transfer oluyor. Yunanistan basını, Sergio Oliveira'nın yeni takımını duyurdu. İşte detaylar...
Galatasaray'da takımda düşünülmeyen Sergio Oliveira ile yolların ayrıldığı öne sürüldü.
Okan Buruk'un kadro planlaması arasında yer almayan Sergio Oliveira için Yunanistan basınından sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.
"OLYMPİAKOS İLE SÖZLEŞME İMZALADI"
SDNA'nın geçtiği habere göre; Olympiakos, Sergio Oliveira'yı transfer etti.
Haberde Portekizli orta saha ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı iddia edildi.
Yunanistan ekibinin, deneyimli futbolcu için bonservis bedeli ödeyip ödemeyeceğine dair bir bilgi verilmedi.
2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VARDI
Galatasaray, Sergio Oliveira'yı 2022-23 sezonu başında Porto'dan 3 milyon euro karşılığında transfer etmişti.
32 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı takımla 2 yıl daha sözleşmesi var.
Kaynak: tgrthaber.com