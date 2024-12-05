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Galatasaray'a Sivasspor'dan gözdağı videosu! Zorlu deplasman öncesi ürküten görüntü

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
05 Aralık 2024 12:08 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 12:15

Ligde hafta sonu Galatasaray'ı evinde ağırlamaya hazırlanan Sivasspor, paylaştığı videolu mesajla adeta rakibine gözdağı verdi. Karla kaplı antrenman sahası ve hava koşulları, Fenerbahçe ile kıyasıya şampiyonluk mücadelesi veren sarı-kırmızılı camiayı endişeye sevk etti! 

Trendyol Süper Lig​'de geride kalan 13 hafta sonunda 35 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray​, hafta sonu kritik Sivas deplasmanına çıkacak. 3 puan önünde olduğu takipçisi Fenerbahçe​'nin Beşiktaş​'a konuk olacağı haftayı kayıpsız geçmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, maç öncesi rakibi Sivasspor​'dan adeta gözdağı gibi bir videolu mesaj aldı!

Galatasaray'a Sivasspor'dan gözdağı videosu! Zorlu deplasman öncesi ürküten görüntü - 1. Resim

BEMBEYAZ ZEMİNDE ANTRENMAN

Ev sahibi ekibin sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, kırmızı-beyazlı futbolcuların yoğun kar yağışı altında, karla kaplı zeminde çalıştıkları görüldü.

Galatasaray'a Sivasspor'dan gözdağı videosu! Zorlu deplasman öncesi ürküten görüntü - 2. Resim

Bu görüntü, zorlu karşılaşma öncesi Galatasaraylı taraftarlarca endişe ile karşılandı. Nitekim son dönemde sakatlıklar nedeniyle kadro sıkıntısı çeken sarı-kırmızılı takımın yeni bir sakatlığa tahammülü yok.

Galatasaray'a Sivasspor'dan gözdağı videosu! Zorlu deplasman öncesi ürküten görüntü - 3. Resim

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HAVA NASIL OLACAK?

Sivasspor, Galatasaray ile 8 Aralık pazar günü 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek Meteorolojik verilere göre maç günü Sivas'ta hava parçalı bulutlu olacak.

Kentte pazar günü yağış beklenmese de maç saatinde sıcaklık değerlerinin sıfırın altına ineceği öngörülüyor.

"BAŞKA İLDE OYNANSIN" TALEBİ

Öte yandan, internet portalı Ekşi Sözlük'te açılan bir başlıkta Sivasspor-Galatasaray maçının başka bir ilde oynanması talebi dile getirildi.

Galatasaray'a Sivasspor'dan gözdağı videosu! Zorlu deplasman öncesi ürküten görüntü - 4. Resim

Galatasaraylı kullanıcıların büyük bölümü bu fikre karşı çıktı 

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Kaynak: tgrthaber.com
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