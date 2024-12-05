Galatasaray'a Sivasspor'dan gözdağı videosu! Zorlu deplasman öncesi ürküten görüntü

05 Aralık 2024 12:08 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 12:15

Ligde hafta sonu Galatasaray'ı evinde ağırlamaya hazırlanan Sivasspor, paylaştığı videolu mesajla adeta rakibine gözdağı verdi. Karla kaplı antrenman sahası ve hava koşulları, Fenerbahçe ile kıyasıya şampiyonluk mücadelesi veren sarı-kırmızılı camiayı endişeye sevk etti!