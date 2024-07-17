Galatasaray'a tangocu sağ bek! Transfer listesine Gonzalo Montiel de girdi

17 Temmuz 2024 10:35 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 10:36

Sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Guela Doue ve Elias Jelert için görüşmelerini sürdürürken gündemine sürpriz bir ismi aldı.

MONTİEL SÜRPRİZİ

Galatasaray'ın Sevilla'nın Arjantinli sağ beki Gonzalo Montiel ile ilgilendiği iddia edildi.

Sky Sports'tan Rudy Galetti'nin haberine göre; Sarı-kırmızılılar, Montiel transferinin maliyeti ve şartları hakkında La Liga ekibinden bilgi istedi.

ARJANTİN İLE ŞAMPİYON OLDU

27 yaşındaki futbolcu, 2024 Copa America'da şampiyon olan Arjantin Milli Takımı'nın kadrosunda da yer aldı. Tangocular'ın turnuvadaki 6 maçında da forma giyen Montiel, 242 dakika sahada kaldı.

Montiel, 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin kadrosunda da yer almıştı.

11 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Sevilla'nın 2021 yılında 11 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı futbolcu, geçen sezonu Nottingham Forest'ta kiralık olarak geçirdi.

19 MAÇTA 3 ASİST

İngiliz ekibinde 19 maça çıkan Montiel, 3 kez asist yaparken, gol atamadı.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro civarında gösterilen Arjantinli sağ bek, 2026 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu Sevilla'da 72 maçta 2 gol atarken 6 da asist yaptı.